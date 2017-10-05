Строительство морских буксиров «Сергей Балк» и «Андрей Степанов» для ВМФ России
Строительство морских буксиров проекта 23470 для ВМФ России на Ярославском ССЗ.
«Сергей Балк» — заложен 30.10.2014, спущен на воду 27.12.2016.
«Андрей Степанов» — заложен 23.07.2015, спущен на воду 29.06.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение: 3200 т.
Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.
Максимальная скорость хода:? узлов
Дальность плавания: 3000 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж:? человек
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.