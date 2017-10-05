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Армия и Флот

Российские подлодки ударили 10 ракетами «Калибр» по террористам в Сирии

  • Нанесения удара крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки "Великий Новгород"
  • Нанесения удара крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки "Великий Новгород"

Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары по террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии крылатыми ракетами «Калибр». Удары наносились из подводного положения, всего было выпущено десять ракет. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удары были нанесены в рамках поддержки наступающих в долине Евфрата сирийских войск в районе населенного пункта Меядин, целями стали командные пункты боевиков, крупные склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой ИГИЛ.

«Пуски десяти крылатых ракет произведены из подводного положения. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей. Группировке ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон, как в живой силе, так и в технике», — сказал Конашенков.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4620552

Армия, операция РФ в Сирии, КАЛИБР-ПЛ, ДЭПЛ Колпино, ДЭПЛ Великий Новгород
  • Human RS Human RS
    05.10.1716:24:50

    Видео по теме:

    #961294
    • Human RS Human RS
      05.10.1716:28:30

      Интересный вопрос возник по кадрам залпа — подлодки просто рядом находятся или реально одна Варшавянка способна на залп из всех торпедных аппаратов шестью Калибрами? Раньше вроде говорили о залпе четырьмя ракетами с последующей перезарядкой.

      Отредактировано: Human RS~16:29 05.10.17
      #961297
      • Нет аватара Tula
        05.10.1717:03:24

        Насколько я знаю, способна. Просто обычно в дальнем походе стараются помимо ракет иметь в запасе несколько торпед. На всякий случай.

        #961309
        • Human RS Human RS
          05.10.1717:29:44

          Торпеды там итак в запасе есть. Просто раньше писали о том, что пуски Калибров возможны только из 4 ТА.

          #961316
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