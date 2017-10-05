Российские подлодки ударили 10 ракетами «Калибр» по террористам в Сирии
Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары по террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии крылатыми ракетами «Калибр». Удары наносились из подводного положения, всего было выпущено десять ракет. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Удары были нанесены в рамках поддержки наступающих в долине Евфрата сирийских войск в районе населенного пункта Меядин, целями стали командные пункты боевиков, крупные склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой ИГИЛ.
«Пуски десяти крылатых ракет произведены из подводного положения. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей. Группировке ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон, как в живой силе, так и в технике», — сказал Конашенков.
- Виктор Качурак
- 05.10.201715:50
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