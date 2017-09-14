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Армия и Флот

ДЭПЛ «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар «Калибрами» по объектам террористов в Сирии

Находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

По объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.

Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей, подчеркнули в военном ведомстве

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201709141432-icpa.htm

ВМФ, Сирия, проект 636.3, Калибр
  • Human RS Human RS
    14.09.1717:08:08

    Видео по теме:

    UPD.Результат:

    Отредактировано: Human RS~19:10 14.09.17
    #953992
  • Нет аватара 080809orlov
    14.09.1718:02:01

       

    #954011
  • Гвардеец Гвардеец
    14.09.1721:03:54

    МОЛОДЦЫ !

    ОТЛИЧНО !   

    #954099
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      • Гвардеец Гвардеец
        15.09.1706:14:06

        Оно и понятно, это ж не «доблестный» пиндостанский флот, и чего «интересного»    ? ну шлёпнули объект террористов с доброй сотней отморозков, ну и чё дальше? Вот если б свадьбу грохнули, больницу или школу, вот это да   , во силища «слава пиндостану», а тут завод, бункер, головорезов кучу,    ну право и посмотреть не на что

        Отредактировано: Гвардеец~06:25 15.09.17
        #954233
  • Иван Петров Иван Петров
    14.09.1721:44:50

    наконец то и эти лодки провели контрольные испытательные стрельбы…теперь можно и до дому…в город-герой Новороссийск!если строители опять с причалом не подвели…

    Отредактировано: Иван Петров~07:15 15.09.17
    #954117
  • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
    14.09.1721:55:30

    Прекрасно! Совместить учебные стрельбы с реальной боевой работой — это просто замечательно.

    «Дотопчут» «бармалеев», тогда что, на «правосеков» переключатся?

    #954129
  • Hector Hector
    14.09.1722:29:53

    Так и задумано, что первая рядом со зданием упала, или это допустимая погрешность?   

    #954150
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      • Нет аватара Yarhann
        15.09.1700:01:31

        ракета тут не причем ей что заложили туда она и прилетела. не стоит забывать что точных координат целей нет. корректировка идет по глонасс, но каким образом получают координаты цели для меня например загадка. если на место куда надо заземлить ракету отправить человека с глонас приемником и точно определить эту точку и отправить эти координаты в мозг ракете она туда и прилетит .

        ТО есть тут проблематика именно в работе разведки и получении достоверных координат целей .

        Есть еще вариант наведения ракеты по силуэту здания и т. п. то есть типа по фоточке, но наверное сейчас такие методы не используют .

        Или почему вы думаете американцы когда шмаляли по аэродрому в сирии так же все мима да косо и только несколько ракет попали точно в цель — все просто у них так же небыло 100% точных координат .

        А так то только в кино Кр в форточки залетают. Это особенно смешно что не глонасс не ЖПС не обеспечивают такую точность наведения там в любом случае погрешность будет порядка нескольких метров в реале думаю 5-10м даже с 100% верными координатами.

        Отредактировано: Yarhann~00:03 15.09.17
        #954188
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Гвардеец Гвардеец
            15.09.1706:35:17

            Ну право смените пластинку — вас заело      

            Отредактировано: Гвардеец~06:40 15.09.17
            #954242
          • Нет аватара Yarhann
            15.09.1708:53:32

            кто вам такой бред сказал про точность военного ЖПС(и в чем отличие военного от невоенного — уморил) в сантиметрах — как жпс так и глонасс имеют погрешности в метрах потому КВО что у топора что у калибра примерно 5-10 метров.

            #954264
          • Нет аватара malikszh
            15.09.1708:58:40

            Кто знает куда.попала там бункер.зафиксированный?!

            #954266
        • Гвардеец Гвардеец
          15.09.1706:34:27

          Проблематики нет, а есть расчёт, направленности взрыва, и плюс нам не ведомо что там куда ударили ракеты, так что объект может быть не в самом здании, а в подземной части, по опыту Чечни и Сирии известно что бандиты предпочитают подземные схроны и коммуникации, ибо здание обречено, а под землёй есть шанс выжить и воспользоватся запасными выходами, чай не с идиотами полными воюем, а с нелюдями имеющими реальный боевой опыт, не зря ж пиндосы на своих вертушках эвакуируют своих выкормышей головорезов-полевых командиров, и даже с семьями

          Отредактировано: Гвардеец~06:39 15.09.17
          #954241
          • Нет аватара Yarhann
            15.09.1709:13:58

            ну и вы туда же нафантазировали и напридумывали. Во первых как я и писал выше — ВКО ракет 5-10 метров если кому непонятно почему такое то именно такая точность определения координат спутниковыми системами навигации как-то глонасс и жпс.

            во вторых насчет уничтожения боевиков в защищенных зданиях уктытиях тд и т. п. — что мы что пендосы для этих целей используют бетонобойные боеприпасы их атка даже визуально отличаеться от ОФС — там просто много пыли и мало огня — потому что заряд взрываеться по сути под землей. направленный взрыв ОФС — серьезно — улыбнуло)

            Так что проблематика есть и она именно в точности разведанных координат именно они определяют точность ну и конечно ВКО которое определяеться техническими характеристиками навигационной системы — то есть ВКО 5-10 метров это та погрешность которая будет в любом случае при нынешних навигационных системах ну и прибавляем ту погрешность с которой разведка дает координаты. Единственный вариант 100% попадать в здание это по фоточке и т. п. ну или вариант по внешнему целеуказанию с БПЛА например при этом КР должна иметь на борту приемник для работы по такому целеуказанию — но это так же маловероятно — потому что невысока помехоустойчивость, а для КР именно автономность решающая да и если бармалеи засекут целеуказание то свалят с обьекта.

            #954270
            • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
              15.09.1710:44:17

              направленный взрыв ОФС — серьезно — улыбнуло)

              А зря! Достаточно по одной из образующих цилиндрического заряда ВВ сделать треугольную выемку и мы уже получим направление энергии взрыва в нужном нам направлении ( процентов 60-70 ). А если ещё нужным образом инициировать детонацию ВВ ( расположив детонаторы в нужных местах), и … вуаля — почти все 100% полетят в нужном нам направлении.

              А уж ежели мы ещё и выложим форму этого выреза пластичным металлом…    

              #954296
            • Гвардеец Гвардеец
              15.09.1711:07:20

              Ни чего не присочинил, вы что первый раз слышите о подземных коммуникациях Бармалеев ?

              А по поводу целеуказания — откуда вдруг съёмки, следовательно шла наводка на цель, так какие вопросы?

              #954308
            • Нет аватара paster
              15.09.1717:50:41

              Погрешность в 5-10 м. только для гражданского использования, по L2 точность приближается к 0,6 м.

              #954438
  • Нет аватара Rockets
    15.09.1704:40:14

    Особенно смешно то. что точность военного ЖПС — несколько сантиметров, а ракета падает в десятке метров

    Диванные не это смешно, А то что вы не хрена нее знаете зато имеете наглость иметь об этом мнение и публично об этом писать.

    Марку ракеты знаете? НЕТ! ТТХ ракеты знаете? НЕТ! На хрена вы тут пишите???

    #954220
    • Комментарий удален
    • Нет аватара scifi2015
      15.09.1709:57:46

      Скажу больше — на первом фрагменте совершенно не видно подлета Калибра. В 99% за Калибр нам выдали какую-то авиабомбу

      #954280
  • Нет аватара ancov123
    15.09.1708:51:16

    Боекомплект у 2 ПЛ — 8 «Калибров» в 1 залпе. Почему только 7 отстреляли? Одну «про запас» любопытным оставили? ))))))

    А насчет «точности» — точных координат наверное нет, поэтому не заложили. Однако даже с такой «погрешностью», думаю, от близстоящих строений ничего не осталось.

    Молодцы подводники!!!

    Отредактировано: ancov123~08:56 15.09.17
    #954262
    • Нет аватара scifi2015
      15.09.1710:03:01

      Там здания каркасные — взрывом вышибает только перегородки.Если не прямое попадание.

      И вообще наш Генштаб отличился — выдать авиабомбу (первый фрагмент) за Калибр — это за каких же одиотов нужно держать своих сограждан.

      А вторая ракета подлетает с полностью противоположной от Средиземки стороны, тоесть с Каспия) (выдали старое видео за новое?)

      Отредактировано: scifi2015~10:18 15.09.17
      #954282
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