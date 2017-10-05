В Уфе открылась новая школа

В Уфе открылся новый лицей № 160, расположенный в микрорайоне Колгуевский.

Новая школа рассчитана на 550 мест. Это здание сложной формы и переменной этажности, состоящее из 5 блоков. Школа оснащена интерактивным комплексом с набором современного оборудования, систем обучения, электронной библиотекой, медиатекой и компьютерными классами. На территории школы расположены футбольное поле, 9 спортивных и игровых площадок.

Лицей появился на месте бывшего частного сектора. Это здание сложной формы и переменной этажности, состоящее из пяти блоков. В первом обустроили спортивные секции, основной спортивный зал, гимнастический, раздевалки и душевые. Во втором и третьем — учебные кабинеты, мастерские и лаборатории. В четвертом — кабинеты для младших классов, для которых предназначен отдельный вход. В пятом — пищеблок и обеденный зал столовой. В новом лицее также обустроен актовый зал на 300 мест.

Еще одно преимущество лицея № 160 — настоящее футбольное поле с искусственным покрытием, различные спортивные и игровые площадки.

Также строители учли безопасность пребывания детей в школе и доступность в образовательное учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья: для них предусмотрен доступ на все этажи здания и самостоятельный въезд на территорию школы. Входную группу оснастили пандусом с твердым покрытием и противоскользящей защитой. Внутри здания есть лифты для более комфортного перемещения учащихся с инвалидностью.