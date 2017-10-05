Обзор реконструкции и строительства дорог России

На участке строительства федеральной трассы Р-215 уложили 34 км асфальта.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Каспий» ликвидирует грунтовый разрыв на федеральной трассе Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. Строительство вышло на новый этап: федеральные дорожники приступили к устройству асфальтобетонного покрытия. Уже уложено 34 км дорожного полотна на участке км 133 — км 228 от поселка Артезиан в Республике Калмыкия в направлении границы с Астраханской областью.

Верхний слой дорожного покрытия будет выполнен из прочной и долговечной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с применением полимерно-битумных вяжущих. Одновременно со строительством новой дороги проводятся работы по укреплению откосов. Для этого используется объемная георешетка, которая позволит защитить земляное полотно от эрозии и деформации в ходе эксплуатации и придаст требуемую устойчивость. Кроме того, на участке трассы ведутся работы на двух путепроводах общей длиной свыше 110 метров, которые войдут в состав транспортных развязок в разных уровнях.

Согласно госконтракту к 2020 году федеральные дорожники построят двухполосную дорогу протяженностью 94 км, соответствующую параметрам II и III технической категории.

Строительство участка автодороги позволит ликвидировать грунтовые разрывы на федеральной трассе Астрахань — Махачкала и открыть движение на участке, который кратчайшим путем свяжет два административных центра — Астрахань и Махачкалу. Время в пути между этим городами сократится примерно в 1,5 раза. Транзитный транспорт пойдет в обход населенных пунктов из Ставропольского края, Республик Северного Кавказа к государствам Закавказья, минуя центральные районы Республики Калмыкия, на автодорогу Р-22 «Каспий» и далее — в центральные районы России.

В Пензенской области отремонтировали более 80 км федеральных автодорог.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» завершило ремонт участков трех федеральных автодорог, проходящих по территории Пензенской области.

Работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия выполнены на трассе М-5 «Урал» в Нижнеломовском (с 540 по 547 км) и Городищенском районах (с 662 по 678 км). Два участка общей протяженностью 34 км приведены в нормативное состояние на федеральной автомобильной дороге Р-158 Нижний Новгород-Саратов в Иссинском (с 320 по 330 км) и Пензенском районах (с 416 по 440 км). В пределах Пензенского района также проходит трасса федерального значения Р-208 Тамбов-Пенза: здесь дорожники отремонтировали 11-километровый участок с 240 по 251 км.

На всех объектах проведен комплекс мероприятий, включающий восстановление дорожного полотна, пересечений и примыканий к трассе, укрепление обочин. На отрезке со 179 по 194 км, расположенном на территории Белинского и Каменского районов, выполнено устройство защитного слоя типа «Сларри-Сил». Использование данной технологии позволяет восстановить эксплуатационные параметры верхних слоев дорожной одежды и устранить колейность.

Продолжается капитальный ремонт пяти участков федеральных дорог региона. В 2017 году работы будут завершены около города Пенза на трассах Р-208 (с 272 по 278 км) и М-5 «Урал» (с 617 по 626 км).

В Подмосковье отремонтировали 80 километров федеральных дорог.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» завершило ремонт пяти участков федеральных дорог в Московской области. Работы проводились на Дмитровском и Рублево-Успенском шоссе, а также трассах М-9 «Балтия» и М-5 «Урал». Общая протяженность обновленных участков составила 80,2 км.

Комплекс работ включал восстановление верхнего слоя покрытия автодорог, примыканий и съездов, укрепление обочин, нанесение разметки. Помимо этого, на обновленных участках дорог установили метеорологические датчики. С их помощью дорожные службы смогут в режиме реального времени оценивать состояние покрытия, формировать прогноз погодных условий и заблаговременно направлять дорожную технику на нужные участки.

Напомним, что всего в 2017 году ФКУ «Центравтомагистраль» планирует отремонтировать 37 участков федеральных трасс общей протяженностью 303 километра.

В Удмуртии завершен ремонт западного участка ижевской объездной автодороги.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело в эксплуатацию после ремонта 40 км автодороги (км 0+000 — км 39+400) в обход Ижевска.

В ходе ремонта федеральные дорожники исправили поперечный профиль, заменили верхний слой дорожного покрытия, отремонтировали разрушенные водоотводные сооружения, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15. Для удобства пассажиров отремонтированы посадочные площадки автобусных остановок.

Участок автодороги находится в пределах Ижевской городской агломерации и включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Проведенные работы позволили оптимизировать транспортные потоки и улучшить движение транзитного транспорта в обход республиканской столицы. В рамках проекта также ведутся работы по капитальному ремонту на участке подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга» протяженностью 5,4 км.

Всего до конца 2017 года ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планирует отремонтировать более 58 км федеральных дорог в регионе. Общая протяженность федеральной трассы М-7 «Волга» в границах Удмуртии составляет 320,479 км.

В Иркутской области отремонтировали почти 20 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

В Иркутской области ФКУ Упрдор «Прибайкалье» ввело в строй два участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Речь идет о 9-километровом участке в Тайшестком районе и 10-километровом в Нижнеудинском районе.Как сообщает пресс-служба Росавтодора, к сдаче объекта специалисты также укрепили обочины, обновили более 100 знаков, установили 200 сигнальных столбиков, нанесли горизонтальную разметку, а также привели в нормативное состояние систему водоотвода. Известно, что в текущем сезоне на этой трассе отремонтируют более 160 км автодороги.

В Коми реконструировали 34 км дороги «Сыктывкар — Нарьян-Мар».



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В Коми после ремонта открыли участок дороги «Сыктывкар — Нарьян-Мар» протяженностью 34 км, теперь он соответствует параметрам III технической категории. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Для республики это стратегически важный проект. Дорога соединит Сыктывкар с населенными пунктами Печорского района и обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами.

Работы на дороге от п. Малая Пера до п. Ираёль начались в январе и завершены на 10 месяцев раньше срока. На реализацию инвестпроекта было направлено более 10 млрд рублей.

Сейчас проходят работы по реконструкции 46-км участка от п. Ираёль до п. Каджером, ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь будущего года.

Дополнительные ссылки. www.rosavtodor.ru/press-center/vesti-regionov/45001

www.rosavtodor.ru/press-center/vesti-regionov/44931

sm-news.ru/news/regiony/v-komi-rekonstruirovali-34-km-dorogi-syktyvkar-naryan-mar-/

https://sm-news.ru/news/r...alnoy-trassy-r-255-sibir/

http://www.rosavtodor.ru/...nter/vesti-regionov/45011