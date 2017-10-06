В Нальчике после реконструкции открылся врачебно-физкультурный диспансер

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер открылся в Нальчике после реконструкции и переоснащения, на которые было направлено 90 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в четверг главный врач учреждения Ирина Кокова.

«На капитальную реконструкцию и полное переоснащение Кабардино-Балкарского республиканского врачебно-физкультурного диспансера потрачено 90 млн рублей. Работы проводились в рамках федеральной целевой программы „Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы“. Ремонт завершен, в день по плану мы принимаем 80-90 человек. Спортсмены приходят к нам и перед соревнованиями, для дополнительного обследования, чтобы получить допуск, обслуживаем также больных граждан республики и других субъектов [Северо-Кавказского федерального] округа», — рассказала Кокова, добавив, что диспансер может принять до 500 человек.

Она уточнила, что из выделенных на реконструкцию и переоснащение 90 млн рублей 64 млн — средства федерального бюджета, 26 млн — средства республиканского бюджета. На эти средства приобретено в числе прочего более 140 единиц медицинского оборудования и специализированной медицинской мебели.

«У нас хорошо развиты иглорефлексия и лечебная физкультура (ЛФК). Вместе с тем, после реконструкции мы предлагаем широкий спектр, начиная от водных процедур, зала ЛФК и заканчивая всеми видами анализов крови и мочи. Лаборатория у нас очень современная, делаем анализы, начиная от клинических и заканчивая гепатитами, гормонами. Есть немецкий аппарат по разработке всех суставов, два аппарата УЗИ (для внутренних органов и для сердца), два стоматологических кабинета, физиокабинет, полностью оснащенный новым оборудованием, парафинолечение», — сказала Кокова.

По ее словам, в диспансере каждый спортсмен проходит углубленное медицинское обследование. Для этого здесь работают в том числе узкие специалисты — хирург, ортопед, эндокринолог, невропатолог, спортивные врачи. Всего в коллективе 93 специалиста.