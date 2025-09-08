В спортивном центре «Академия «Пять колец» 2 сентября открылся новый крупный спортивно-тренировочный комплекс «Вымпел».

Напомним, Академия «Пять колец» расположена в селении Кенже, проект реализуется при содействии предпринимательского сообщества Кабардино-Балкарии и инфраструктурной поддержке республики с 2020 года.

Спортивно-тренировочный комплекс «Вымпел» значимо расширит возможности Академии. В июле сюда уже приезжали на тренировочные сборы смешанные сборные команды России по самбо, дзюдо, тхэквондо и каратэ. В планах — мероприятия всероссийского и международного уровней.

Инфраструктура объекта включает универсальный зал со зрительскими трибунами на 12 ковров для проведения соревнований и учебно-тренировочных сборов, а также тренажерный зал, зал борьбы и зал гимнастики по 400 квадратных метров каждый. В помещениях установлена современная система вентиляции воздуха, что является одним из основных условий профилактики кожных заболеваний в контактных видах спорта. Имеется футбольное поле с искусственным покрытием.

Здесь работает и своя оснащенная по высшему разряду медицинская клиника «Атлант», обеспечивающая медицинское сопровождение спортсменов, включая их общее физическое развитие, сохранение здоровья и реабилитацию. Отмечено, что клиника оснащена передовым медицинским оборудованием отечественного производства. Здесь будут иметь возможность восстанавливаться и участники СВО, получившие травмы.

В Академии уже тренируются больше тысячи спортсменов. Есть секции по тхэквондо, вольной борьбе, спортивной гимнастике, боксу и футболу, которые очень востребованы. К примеру, секцию тхэквондо посещают 250 человек, и ребята уже заявляют о себе в этом олимпийском виде спорта. Спортивной и оздоровительной гимнастикой занимаются порядка 200 детей, вольной борьбой — 160. Воспитанники Академии успешно участвуют в соревнованиях всероссийского и международного уровней, в том числе в составе сборных России. В Академии намерены активно способствовать развитию профессионального и массового спорта в Кабардино-Балкарии и продвигать принципы здорового образа жизни.