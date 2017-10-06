Строительство небоскрёба «Лахта центр»
К настоящему моменту высота строящегося здания составляет 384.2 метра!
Фотографии Дмитрия Песочинского и Станислава Забурдаева: zaburdaev.ru
К настоящему моменту высота строящегося здания составляет 384.2 метра!
Фотографии Дмитрия Песочинского и Станислава Забурдаева: zaburdaev.ru
06.10.1713:22:43
06.10.1714:07:15 Морской фасад будет украшать, ворота города находятся в Кронштадте.
06.10.1713:51:18
06.10.1714:29:43
06.10.1714:29:58
06.10.1715:11:35
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06.10.1716:25:45