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Фотофакты

Строительство небоскрёба «Лахта центр»

К настоящему моменту высота строящегося здания составляет 384.2 метра!

Фотографии Дмитрия Песочинского и Станислава Забурдаева: zaburdaev.ru


Санкт-Петербург, Лахта центр
  • SergeySeverny SergeySeverny
    06.10.1713:22:43

    морские ворота города будет украшать! из Хельсинки будет видно    

    #961655
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1714:07:15

      морские ворота города будет украшать!
      Морской фасад будет украшать, ворота города находятся в Кронштадте.    

      #961675
  • Олег Бахарев Олег Бахарев
    06.10.1713:51:18

    Неплохо было бы вмонтировать в Лахта-Центр под крышей радары ПВО/ПРО. Какой у него великолепный радиогоризонт! 8)

    #961666
  • Soviet Assault Soviet Assault
    06.10.1715:38:58

    Завтра как раз буду рыбачит с товарищем на противоположном берегу Лахты, сфотаю вид с севера    

    #961747
  • Александр Ермаков
    06.10.1715:52:48

    Блин, красотища. А какая технология, мама, умойся.

    #961754
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    06.10.1716:25:45

    К настоящему моменту высота строящегося здания составляет 384.2 метра!

    И является самым высоким зданием в Европе.    

    #961769
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