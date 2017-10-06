Во Всеволожском районе Ленинградской области открыли два новых детских сада

В жилищном комплексе «Вена» в деревне Кудрово состоялось открытие нового детского сада с бассейном.

Детский сад стал четвертым и последним из детских учреждений, построенных в ЖК «Вена». На территории ЖК действует общеобразовательная школа на 600 учеников, которая также была возведена Setl City. Уже работают два муниципальных детсада, построенные компанией. Таким образом, открытие нового детского сада в ЖК «Вена» стало завершающим этапом реализации проекта и обеспечения его социальной инфраструктурой.

В этот же день новый детский сад, рассчитанный на 80 мест, открыли в поселке Мурино.