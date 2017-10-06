Во Всеволожском районе Ленинградской области открыли два новых детских сада
В жилищном комплексе «Вена» в деревне Кудрово состоялось открытие нового детского сада с бассейном.
Детский сад стал четвертым и последним из детских учреждений, построенных в ЖК «Вена». На территории ЖК действует общеобразовательная школа на 600 учеников, которая также была возведена Setl City. Уже работают два муниципальных детсада, построенные компанией. Таким образом, открытие нового детского сада в ЖК «Вена» стало завершающим этапом реализации проекта и обеспечения его социальной инфраструктурой.
В этот же день новый детский сад, рассчитанный на 80 мест, открыли в поселке Мурино.
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- Седое Лихо
- 06.10.201718:23
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06.10.1720:28:49