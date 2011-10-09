Итоги 2016 года: закладка новых кораблей
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России в 2016 году.
1. 2. 3. Патрульные корабли «Павел Державин», «Сергей Котов» и «Виктор Великий» проекта 22160.
Заложены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).
«Павел Державин» (заводской № 163) — 18.02.2016
«Сергей Котов» (заводской № 164) — 08.05.2016
«Виктор Великий» (заводской № 165) — 25.11.2016
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
4. 5. Малые гидрографические суда проекта 19910.
Заложено на ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск).
«Александр Рогоцкий» — 19.02.2016
Заложено на ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь).
Заводской № 802 — 18.11.2016
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 1000 т, полное 1200 т.
Главные размерения: длина — 59 м, ширина — 11.4 м, осадка — 3.18 м.
Максимальная скорость хода: 12.5 узлов
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 25 суток
Экипаж: 17 человек
6. Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670.
Заложено 19.03.16 на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калиниград).
Заводской № 08766
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
7. 8. 9. Малые ракетные корабли «Шторм», «Шквал» и «Буря» проекта 22800 «Каракурт».
Заложен на ФГУП «Судостроительный завод «Море» (Феодосия).
«Шторм» (заводской № 254) — заложен 10.05.2016
Заложены на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
«Шквал» (заводской № 253) — заложен 29.07.2016
«Буря» (заводской № 257) — заложен 24.12.2016
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176М
один ЗРАК «Панцирь-М» или две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
10. Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010.
Заложено 09.06.2016 на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).
Заводской № 01604
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение полное: 5730 т.
Главные размерения: длина — 108.1 м, ширина — 17.2 м, осадка -? м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль
Автономность: 60 суток
Может нести автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров
11. Корвет «Резкий» проекта 20380.
Заложен 01.07.2016 на ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).
Заводской № 2104
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.
Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»
3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
12. Многоцелевая АПЛ «Пермь» проекта 08851 «Ясень-М».
Заложена 29 июля на ОАО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).
Заводской № 165
Проектант — ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
Технические характеристики:
Водоизмещение надводное: 9500 т.
Водоизмещение подводное: 11800 т.
Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.
Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов
Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов
Глубина погружения (рабочая): 520 м.
Глубина погружения (предельная): 600 м.
Дальность плавания: не ограничена
Автономность: 100 суток
Экипаж: 85 человек
Вооружение: 8×4 ВПУ РК и 8 533 мм торпедных аппарата
13. Доковый комплекс «Звезда» проекта 23380.
Заложен 01.09.2016 на ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (Большой Камень).
Заводской № 08380
Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
14. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182.
Заложен 1 сентября на ОАО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород).
Заводской № 850
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 3500 т.
Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.
Максимальная скорость хода:? узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 24 человека
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
15. Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.
Заложено 15.09.2016 наОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
Заводской № 451
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
16. Корвет «Дерзкий» проекта 20386.
Заложен 28.10.2016 на ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).
Заводской № 1009
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран»
2х8 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
1 вертолёт типа Ка-27
17. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 09552.
Заложен 23.12.2016 на ОАО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).
Заводской № 208
Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
18. Кроме того,
на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск,
Ярославская область)
Закладка катеров, кораблей и вспомогательных судов для ВМФ и БО ФСБ с 2009 года:
Проект 9/10/11/12/13/14/15/ 16
Боевые корабли и катера:
_УДК_ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0
06363 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 3 _ 0 _ 0 — ДЭПЛ
08851 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 — АПЛ
09552 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — РПКСН
09851 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — АПЛ
10410 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ПСКР
11356 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат
11711 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — БДК
12700 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — тральщик
18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — средний разведывательный корабль
20380 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 3 _ 1 — корвет
20385 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет
20386 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — корвет
21631 0 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 _ 2 _ 1 _ 0 — МРК
21820 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер
21980 0 _ 1 _ 1 _ 5 _ 2 _ 0 _ 8 _ 1 — противодиверсионный катер
22100 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР
22120 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса
22160 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 3 — патрульный корабль
22350 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат
22460 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 3 _ 2 _ 0 — ПСКР
22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 3 — МРК
Вспомогательные суда:
02670 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — океанографическое исследовательское судно
02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 6 _ 0 _ 0 — плавкран
02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — морской буксир
03182 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — малый морской танкер
11982 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 — опытовое судно
15310 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 — кабельное судно
16450 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — океанографическое исследовательское судно
19910 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 — малое гидрографическое судно
20181 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — морской транспорт вооружения
20183 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения
21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ледокол
22010 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — океанографическое исследовательское судно
22570 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док
23120 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 — судно тылового обеспечения (морской буксир)
23130 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской танкер
23131 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 — морской танкер
23380 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — доковый комплекс
23470 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 — морской буксир
Всего: 04 09 08 21 20 _ 29 28 18
Итоги 2015 года: закладка новых кораблей
Итоги 2014 года: закладка новых кораблей
Итоги 2013 года: закладка новых кораблей
Итоги 2012 года: закладка новых кораблей
Итоги 2011 года: закладка новых кораблей
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