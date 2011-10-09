Итоги 2016 года: закладка новых кораблей

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России в 2016 году.

1. 2. 3. Патрульные корабли «Павел Державин», «Сергей Котов» и «Виктор Великий» проекта 22160.

Заложены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).

«Павел Державин» (заводской № 163) — 18.02.2016

«Сергей Котов» (заводской № 164) — 08.05.2016

«Виктор Великий» (заводской № 165) — 25.11.2016

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

4. 5. Малые гидрографические суда проекта 19910.

Заложено на ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск).

«Александр Рогоцкий» — 19.02.2016

Заложено на ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь).

Заводской № 802 — 18.11.2016

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 1000 т, полное 1200 т.

Главные размерения: длина — 59 м, ширина — 11.4 м, осадка — 3.18 м.

Максимальная скорость хода: 12.5 узлов

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 25 суток

Экипаж: 17 человек

6. Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670.

Заложено 19.03.16 на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калиниград).

Заводской № 08766

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

7. 8. 9. Малые ракетные корабли «Шторм», «Шквал» и «Буря» проекта 22800 «Каракурт».

Заложен на ФГУП «Судостроительный завод «Море» (Феодосия).

«Шторм» (заводской № 254) — заложен 10.05.2016

Заложены на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

«Шквал» (заводской № 253) — заложен 29.07.2016

«Буря» (заводской № 257) — заложен 24.12.2016

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176М

один ЗРАК «Панцирь-М» или две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

10. Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010.

Заложено 09.06.2016 на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

Заводской № 01604

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение полное: 5730 т.

Главные размерения: длина — 108.1 м, ширина — 17.2 м, осадка -? м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль

Автономность: 60 суток

Может нести автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров

11. Корвет «Резкий» проекта 20380.

Заложен 01.07.2016 на ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).

Заводской № 2104

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.

Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»

3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

12. Многоцелевая АПЛ «Пермь» проекта 08851 «Ясень-М».

Заложена 29 июля на ОАО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).

Заводской № 165

Проектант — ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное: 9500 т.

Водоизмещение подводное: 11800 т.

Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов

Глубина погружения (рабочая): 520 м.

Глубина погружения (предельная): 600 м.

Дальность плавания: не ограничена

Автономность: 100 суток

Экипаж: 85 человек

Вооружение: 8×4 ВПУ РК и 8 533 мм торпедных аппарата

13. Доковый комплекс «Звезда» проекта 23380.

Заложен 01.09.2016 на ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (Большой Камень).

Заводской № 08380

Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

14. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182.

Заложен 1 сентября на ОАО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород).

Заводской № 850

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 3500 т.

Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 24 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

15. Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.

Заложено 15.09.2016 наОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

Заводской № 451

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

16. Корвет «Дерзкий» проекта 20386.

Заложен 28.10.2016 на ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводской № 1009

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран»

2х8 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт типа Ка-27

17. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 09552.

Заложен 23.12.2016 на ОАО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).

Заводской № 208

Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

18. Кроме того, на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область) 15.04.2016 началось строительство противодиверсионного катера проекта 21980 «Грачонок» (заводской № 01224)

Закладка катеров, кораблей и вспомогательных судов для ВМФ и БО ФСБ с 2009 года:

Проект 9/10/11/12/13/14/15/ 16

Боевые корабли и катера:

_УДК_ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0

06363 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 3 _ 0 _ 0 — ДЭПЛ

08851 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 — АПЛ

09552 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — РПКСН

09851 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — АПЛ

10410 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ПСКР

11356 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат

11711 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — БДК

12700 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — тральщик

18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — средний разведывательный корабль

20380 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 3 _ 1 — корвет

20385 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет

20386 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — корвет

21631 0 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 _ 2 _ 1 _ 0 — МРК

21820 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер

21980 0 _ 1 _ 1 _ 5 _ 2 _ 0 _ 8 _ 1 — противодиверсионный катер

22100 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР

22120 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса

22160 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 3 — патрульный корабль

22350 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат

22460 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 3 _ 2 _ 0 — ПСКР

22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 3 — МРК

Вспомогательные суда:

02670 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — океанографическое исследовательское судно

02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 6 _ 0 _ 0 — плавкран

02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — морской буксир

03182 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — малый морской танкер

11982 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 — опытовое судно

15310 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 — кабельное судно

16450 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — океанографическое исследовательское судно

19910 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 — малое гидрографическое судно

20181 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — морской транспорт вооружения

20183 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения

21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ледокол

22010 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — океанографическое исследовательское судно

22570 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док

23120 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 — судно тылового обеспечения (морской буксир)

23130 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской танкер

23131 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 — морской танкер

23380 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — доковый комплекс

23470 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 — морской буксир

Всего: 04 09 08 21 20 _ 29 28 18

Итоги 2015 года: закладка новых кораблей

Итоги 2014 года: закладка новых кораблей

Итоги 2013 года: закладка новых кораблей

Итоги 2012 года: закладка новых кораблей

Итоги 2011 года: закладка новых кораблей