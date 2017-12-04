Рекордный урожай сои на Дальнем Востоке

Рынок сои является одним из динамично развивающихся в России. За последние 4 года посевные площади под данной культурой увеличились более чем на 20%. Такой интерес к производству сои обусловлен как ростом внутреннего потребления за счет увеличения мощностей по переработке, так и интересами экспорта этой культуры.

Труженики сельского хозяйства Дальнего Востока собрали в этом году рекордный урожай сои.

Амурская область рулит

1. В Амурской области в этом году собрали более 1,3 млн. тонн сои. Это на 300 тыс. тонн превышает прежний рекорд 2015 года. Цифры урожая тем более значимы, что дались они тяжёлым трудом. «Работали не покладая рук, весь световой день, а зачастую и круглосуточно, в условиях жесткого переувлажнения почвы, — подчеркнул представитель министерства сельского хозяйства Амурской области. Ловили любой погожий час и днем и ночью, и в хозяйствах не осталось ни гектара сои в поле.

Никогда за всю историю соеводства в Амурской области столь высокого показателя по валовому сбору сои не видели.

Свой вклад в рекордный урожай внесли и амурские ученые. Ведь большинство сортов — выведены усилиями специалистов ВННИ сои. Так, в этом году более 70% посевных площадей в Амурской области заняты сортами ВНИИ сои. Это уже известные сорта «даурия», «гармония», «лидия», «грация», «МК-100», «нега-1», а также новые перспективные сорта — «персона», «евгения», «бонус», «алена», «китросса», использование которых только начато в производстве.

Как сообщается на сайте института, соя этих сортов не только отличается высокой потенциальной урожайностью и отзывчивостью на удобрения, но и обладает комплексной устойчивостью к выращиванию в условиях с ограниченными тепловыми ресурсами, к положительным низким температурам в период прорастания и дает высококачественное зерно. «Экстремальные погодные условия текущего года показали преимущество сортов сои амурской селекции над зарубежными видами не только по урожайности зерна, но и по его качеству», — считают в институте.

В государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Амурской области на 2018 год, недавно были внесены 4 новых сорта сои.

Амурская область быстро становится не только производителем сои, но и крупным центром её переработки:

— в этом году была запущена 1-я очередь завода по глубокой переработке сои «Амурский, начато строительство второй очереди.

— к новому году запланировано открытие завода по рафинации и упаковке соевого масла.

2. Аграрии Приморья собрали более 213 тыс. тонн сои, что на 90 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Высокая урожайность отмечена в Михайловском и Октябрьском районах.

3. Хороший урожай сои собран в Еврейской АО.

Во многих хозяйствах соей забиты все склады под потолок, соя лежит под навесами и в закрытых гуртах в поле. Урожайность сои превысила 20 ц/га.