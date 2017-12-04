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Агропром и пищевая промышленность

Рекордный урожай сои на Дальнем Востоке

  •  © mcx.ru

Рынок сои является одним из динамично развивающихся в России. За последние 4 года посевные площади под данной культурой увеличились более чем на 20%. Такой интерес к производству сои обусловлен как ростом внутреннего потребления за счет увеличения мощностей по переработке, так и интересами экспорта этой культуры.

Труженики сельского хозяйства Дальнего Востока собрали в этом году рекордный урожай сои.

Амурская область рулит

1. В Амурской области в этом году собрали более 1,3 млн. тонн сои. Это на 300 тыс. тонн превышает прежний рекорд 2015 года. Цифры урожая тем более значимы, что дались они тяжёлым трудом. «Работали не покладая рук, весь световой день, а зачастую и круглосуточно, в условиях жесткого переувлажнения почвы, — подчеркнул представитель министерства сельского хозяйства Амурской области. Ловили любой погожий час и днем и ночью, и в хозяйствах не осталось ни гектара сои в поле.

Никогда за всю историю соеводства в Амурской области столь высокого показателя по валовому сбору сои не видели.

Свой вклад в рекордный урожай внесли и амурские ученые. Ведь большинство сортов — выведены усилиями специалистов ВННИ сои. Так, в этом году более 70% посевных площадей в Амурской области заняты сортами ВНИИ сои. Это уже известные сорта «даурия», «гармония», «лидия», «грация», «МК-100», «нега-1», а также новые перспективные сорта — «персона», «евгения», «бонус», «алена», «китросса», использование которых только начато в производстве.

Как сообщается на сайте института, соя этих сортов не только отличается высокой потенциальной урожайностью и отзывчивостью на удобрения, но и обладает комплексной устойчивостью к выращиванию в условиях с ограниченными тепловыми ресурсами, к положительным низким температурам в период прорастания и дает высококачественное зерно. «Экстремальные погодные условия текущего года показали преимущество сортов сои амурской селекции над зарубежными видами не только по урожайности зерна, но и по его качеству», — считают в институте.

В государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Амурской области на 2018 год, недавно были внесены 4 новых сорта сои.

Амурская область быстро становится не только производителем сои, но и крупным центром её переработки:

— в этом году была запущена 1-я очередь завода по глубокой переработке сои «Амурский, начато строительство второй очереди.

— к новому году запланировано открытие завода по рафинации и упаковке соевого масла.

2. Аграрии Приморья собрали более 213 тыс. тонн сои, что на 90 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Высокая урожайность отмечена в Михайловском и Октябрьском районах.

3. Хороший урожай сои собран в Еврейской АО.

Во многих хозяйствах соей забиты все склады под потолок, соя лежит под навесами и в закрытых гуртах в поле. Урожайность сои превысила 20 ц/га.

https://www.zol.ru/n/2b2c4

растениеводство , Амурская область , Приморье , Еврейская АО , статистика
  • Нет аватара Clausson
    04.12.1717:21:07

    Пора начинать теснить буржуинов не только на рынках зерна.

    Но пока мы сами соевые бобы в основном закупаем по импорту и тратим на них почти миллиард долларов в год (данные 2016 года). Мировой рынок бобов около $50 млрд. Практически весь рынок поделен между Бразилией и США. Наши поставки не более 0,2% (133 млн). Основной покупатель Китай (70% рынка). Нам сама География велела занять на этом рынке более значимое положение. Хотя задача номер один, конечно, выйти на самообеспечение.

    Урожайность сои превысила 20 ц/га.

    Неплохо с учетом того, что средняя урожайность сои в мире составляет около 25 ц/га. Мировое производство около 300 млн тонн. Несмотря на не очень большие цифры урожайности овчинка выделки стоит. Цена тонны соевых бобов на экспортных рынках обычно не опускается ниже 400 USD/т. Напомню, российская пшеница сейчас торгуется примерно за 178 долларов за тонну, и по всей видимости это еще не самая низкая цена в этом сезоне.

    Отредактировано: Clausson~17:33 04.12.17
    #982967
    • Нет аватара Zemos
      04.12.1721:49:31

      Сои нужно тепло и влага. У нас мало мест где она даёт нормальный урожай. В европейской части можно на югах, но почти везде нужна мелиорация. От развития мелиорации сильно зависит будущее российского растиневодства. Но полях с новой мелиорацией собирают в 2-3 раза больший урожай с гектара, но стоит дорого. Окупаемость 3-5 лет в зависимости от цен. Но овчинка выделки стоит.

      #983057
  • Нет аватара termometrix
    04.12.1718:18:35

    Сахарная свекла выкопана с площади 1,2 млн га или 99,5% к уборочной площади (в 2016 г. — 1,1 млн га). Накопано 51,0 млн тонн (в 2016 г. — 50,7 млн тонн), при урожайности 435,6 ц/га (в 2016 г. — 466,2 ц/га)

     http://mcx.ru/analytics/spring-field-work/ 

    ---------

    Top Ten Sugar Beet Producers

    1.Russia

    2.France

    3.United States

    4.Germany

    5.Turkey

    6.China

    7.Ukraine

    8.Poland

    9.Egypt

    10.United Kingdom

    Отредактировано: termometrix~18:23 04.12.17
    #982982
  • Нет аватара treins
    04.12.1719:40:40

    Мало, Китай импортирует 100 млн тонн сои, а мы ничего почти с этого не имеем.

    Тем более соя в два раза дороже пшеницы,а значит транспортировака более рентабельна на большие расстояния.

    #983006
    • Алексей Петров Алексей Петров
      05.12.1719:22:10

      а что вы хотите иметь?если это все частный сектор,рабочие места и все?ну да налоги еще.при союзе было иначе

      #983402
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    04.12.1719:53:33

    Мало, Китай импортирует 100 млн тонн сои

    Пока мало, но процесс уже пошёл:

    «Экспорт в Китай увеличился в октябре до 74 тыс. тонн против 15 тыс. тонн годом ранее».

    #983009
    • Нет аватара treins
      04.12.1721:06:24

      Эти объемы не о чем, сои даже Украина собирает больше.

      Отредактировано: treins~21:06 04.12.17
      #983046
  • Нет аватара alex1664
    04.12.1721:11:26

    Еще выгоднее сою перерабатывать у себя. От простых переделов в масло и шрот, до высокого уровня производства белков.

    #983048
    • Нет аватара С. Сержик
      05.12.1711:17:06

      Тоже хотел сказать, хватит торговать только исходным материалом,то что даёт переработка говорить я думаю не надо все понимают что лучше.

      #983175
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    05.12.1716:24:43

    Не очень, правда, понятно зачем она нам нужна. На экспорт, разве что? Своих граждан надо кормить натуральными продуктами, а не соевыми мясом, шоколадом, колбасой, сыром и прочим, во что её там добавляют. По хорошему продукты с соей (кроме самой сои в чистом виде) надо вообще запретить, ну или только для диет-питания по медицинским показаниям.

    #983311
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