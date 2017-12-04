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Агропром и пищевая промышленность

В Ингушетии собран рекордный урожай яблок

  •  © minselhozri.ru

В Ингушетии в этом году аграрии собрали 10 тыс. тонн яблок, что почти в полтора раза превышает сборы прошлого года.

Весь прирост обеспечило ООО «Сад — Гигант Ингушетии», занимающимся производством плодов по интенсивной итальянской технологии.

На территории агропромышленного предприятия активными темпами строится оптово-распределительный центр на 50 тысяч тонн единовременного хранения фруктов и других продуктов сельского хозяйства. В скором времени, здесь появятся холодильные камеры для молочной, мясной, рыбной и морской продукции, отдельные холодильники для овощей и фруктов.

Планируется создание цеха переработки и расфасовки плодов, склад продукции без охлаждения. Все хранилища будут оснащены самыми современными холодильными установками с регулируемой атмосферой, а часть из них и с динамичным охлаждением.

  •  © ingushetia.ru

http://www.ingushetia.ru/news/v_ingushetii_v_etom_godu_agrarii_sobrali_10_tys_tonn_yablok_blagodarya_pravilnomu_ukhodu_/

садоводство, Ингушетия , сельское хозяйство
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    04.12.1717:57:18

    а в начале санкций один местный «эксперт» уверял меня,что яблоки умеют расти только в Польше…

    пропаганда кровавой гэбни,наверно,а фото просто из Польши скопированы

    #982974
    • Мария Демина
      04.12.1720:06:38

      Ну само собой — Мосфильм понад усё: он тебе и Крымский мост в натуральную величину сделает и яблоки зафасует и поезда современные по новым трассам пустит, и самолеты Суперджет в воздух поднимет, и даже пшеницу за рубеж продаст. АХА.

      #983018
    • Нет аватара Jin
      05.12.1711:49:15

      Там было дело в сахаристости в то время получить нужный сок он кисловатый был примерно так в Польше мягче климат и росли нужные яблоки

      #983187
      • moskovskiy-310 moskovskiy-310
        05.12.1712:52:48

        ну Вам,конечно,виднее, о чём я разговаривал…только ни о каких соках я не говорил.

        а про то,что нужные для сока яблоки растут только в Польше-это бред и ахинея. Сады Придонья откровенно хохочут

        #983217
  • Нет аватара alex_uns
    04.12.1719:17:14

       

    #982999
  • Sergio Buk Sergio Buk
    04.12.1721:38:11

    На днях брал Краснодарские яблоки. По 45 рублей за кг. Вполне себе качественные. А в 2013 году в продаже круглый год были в основном польские…по 85-90 руб. Вот что контрсанкции животворящие делают. Плохо одно, хранить пока долго российский урожай не могут. Наверное пока еще и нормальных хранилищ нет. Хотя если будут хранится так же долго, как польские, значит то же какой нибудь гадостью обработаны будут.

    #983053
    • Нет аватара Mruck
      04.12.1722:15:08

      Хранение — это палка о двух концах. То, что долго хранится, хорошо «обрабатывается». У нас — в Мурманске, большая часть фруктов, из тех что есть в продаже, практически не пахнут. В прямом смысле — подходишь к стенду, например, с яблоками, а у них — запаха нет. Что у «наших», что у «белорусских с сербскими» (кхм…) Зато — хранятся доооолго-дооолго — пока не усохнут.

      Если «пахнущие» фрукты попадаются — беру их, хоть и хранятся не долго.

      #983067
      • koshmar koshmar
        05.12.1707:48:54

        Была информация, что польские яблоки проходят 12 этапов химической обработки с момента бутона до фасовки в паллеты. Яды, активаторы роста, воскование, обработка парафинами перед сортировкой для защиты от царапин.

        Мы тут неграмотные, дети СССР. А в США и Западной Европе перед приготовлением ОБЯЗАТЕЛЬНО надо снимать кожуру со всех фруктов и кожу с цыплят. Сколько людей потравилось хлорированными «ножками Буша», т.к. советские экологически чистые «синие птицы» не требовали обдирания и отмачивания и опыта употребления капиталистической пищи у народа не было.

        Отредактировано: koshmar~07:49 05.12.17
        #983139
        • Нет аватара Jin
          05.12.1711:56:25

          Если не в курсе импортную курятину мышьяком обрабатывают для цвета жёлтого они считают это не вредно

          #983192
    • Ромка Врублевский Ромка Врублевский
      05.12.1710:11:16

      производителям выгоднее перерабатывать фрукты. Тот же сок приносит больше денег, чем простое яблоко. Да и с хранением гораздо проще. Я вот яблоки редко ем, а сок чуть не каждый день пью

      #983155
    • Нет аватара Jin
      05.12.1711:53:14

      Яблоки длительного хранения сорт вывел наш помещик 150 лет назад так что не парься с консервантами их наверно применяют, но сорта есть лёжкие до следующего урожая лежат точно

      #983190
  • Крым Наш
    04.12.1721:53:32

    Что это за самозванцы? «Сад-Гигант» — известнейший бренд из Краснодарского края, г. Славянск-на-Кубани. Отец этого исполина Александр Анатольевич Кладь, который создал сад в тяжёлые 90-е годы. Был членом Законодательного собрания Краснодарского края. Причём тут Ингушетия???

    #983058
    • MagiRus MagiRus
      04.12.1722:26:08

      Судя по одинаковому логотипу это явно родственные компании.

      #983070
      • Крым Наш
        04.12.1722:37:14

        Скорее, деньги решают всё. Ничего родственного там не было и быть не может.

        #983072
        • MagiRus MagiRus
          04.12.1722:51:03

          Возможно и так…, но в любом случае славянский Сад-Гигант явно не в накладе, раз дал разрешение на использование бренда и логотипа.

          #983077
        • As sa As sa
          04.12.1723:31:04

          Скорее, деньги решают всё. Ничего родственного там не было и быть не может.

          В 2014 году Сад-Гигант объединились с ОАО «Братцевское» (Ингушетия) в холдинговую компанию.

          #983086
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      04.12.1722:40:13

      Что это за самозванцы?

         Побольше бы таких самозванцев — глядишь, и жизнь бы повеселей была.

      #983073
      • Сергей Отческих Сергей Отческих
        05.12.1700:52:25

        и жизнь бы повеселей была

        я думаю они на такую жизнь и расчитывают так как урожай рекордный 10 т.т. а хранилище бахнули на 50

        #983096
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    • Андрей Тихоновский Андрей Тихоновский
      05.12.1707:14:03

      Я смотрю, в посольство гранты подвезли? На «ГА» штук десять «дочерей офицеров» за вечер расконсервировалось, здесь…

      #983135
      • Нет аватара siberia2012
        06.12.1714:52:50

        только вкурил, что вы про гранты, всмысле, деньги. У меня уже Гранта ассоцириуется с автомобилем твёрдо    Столько на дорогах их вижу каждый день в Алма-Ате.

        #983801
    • Нет аватара siberia2012
      05.12.1712:34:57

      бери краснодарские, они дешевле и лучше.

      #983205
  • Нет аватара абрамыч
    05.12.1713:49:41

    Самые вкусные яблоки Симиренко-Крым.В Крыму очень много заброшенных советских садов.

    Отредактировано: абрамыч~13:51 05.12.17
    #983230
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