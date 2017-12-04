В Ингушетии собран рекордный урожай яблок

В Ингушетии в этом году аграрии собрали 10 тыс. тонн яблок, что почти в полтора раза превышает сборы прошлого года.

Весь прирост обеспечило ООО «Сад — Гигант Ингушетии», занимающимся производством плодов по интенсивной итальянской технологии.

На территории агропромышленного предприятия активными темпами строится оптово-распределительный центр на 50 тысяч тонн единовременного хранения фруктов и других продуктов сельского хозяйства. В скором времени, здесь появятся холодильные камеры для молочной, мясной, рыбной и морской продукции, отдельные холодильники для овощей и фруктов.

Планируется создание цеха переработки и расфасовки плодов, склад продукции без охлаждения. Все хранилища будут оснащены самыми современными холодильными установками с регулируемой атмосферой, а часть из них и с динамичным охлаждением.