Компания Продис.Тех вывела на рынок линейку рентгеновских детекторов для неразрушающего контроля



Рентгеновский детектор

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Подмосковная компания «ПРОДИС.Тех» разработала собственную технологию производства высокочувствительных рентгеновских детекторов с размером пикселя сенсора всего 50 мкм. Преобразование рентгеновского излучения в оптическое осуществляется на основе сцинтилляторных материалов CsI (цезий-йод) или GadOx (оксисульфид гадолиния).

Данные детекторы предназначены для использования в системах неразрушающего контроля для поиска дефектов сварных швов и литьевых заготовок, контроля продукции микроэлектронной промышленности, исследований лабораторных животных, встраивания в досмотровые системы и системы контроля безопасности.

Малый размер детекторов позволяет использовать их в качестве мобильного устройства для рентгеновского контроля, что является полезным для передвижных дефектоскопических лабораторий или сотрудников спецслужб. Применение микрофокусного излучателя совместно с детектором позволяет добиться непревзойденного качества изображения.

Разработка обеспечивает технологическую независимость отчечественной промышленности в отраслях, где до недавнего времени доминировали детекторы импортного производства, а также устаревшая технология пленочной рентгенографии.

Примеры рентгенограмм: