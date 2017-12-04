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Производство

Компания Продис.Тех вывела на рынок линейку рентгеновских детекторов для неразрушающего контроля

  • Рентгеновский детектор
  • Рентгеновский детектор
  •  © Фото из открытых источников

Подмосковная компания «ПРОДИС.Тех» разработала собственную технологию производства высокочувствительных рентгеновских детекторов с размером пикселя сенсора всего 50 мкм. Преобразование рентгеновского излучения в оптическое осуществляется на основе сцинтилляторных материалов CsI (цезий-йод) или GadOx (оксисульфид гадолиния).

Данные детекторы предназначены для использования в системах неразрушающего контроля для поиска дефектов сварных швов и литьевых заготовок, контроля продукции микроэлектронной промышленности, исследований лабораторных животных, встраивания в досмотровые системы и системы контроля безопасности.

Малый размер детекторов позволяет использовать их в качестве мобильного устройства для рентгеновского контроля, что является полезным для передвижных дефектоскопических лабораторий или сотрудников спецслужб. Применение микрофокусного излучателя совместно с детектором позволяет добиться непревзойденного качества изображения.

Разработка обеспечивает технологическую независимость отчечественной промышленности в отраслях, где до недавнего времени доминировали детекторы импортного производства, а также устаревшая технология пленочной рентгенографии.

Примеры рентгенограмм:

  •  © Фото из открытых источников

http://prodis-tech.ru/

рентген, детектор, безопасность, новое производство, неразрушающий контроль, импортозамещение
  • Нет аватара hvt
    04.12.1718:35:21

    Хотелось бы узнать цену на детектор поиска дефектов печатных плат. Данный аппарат работает на пленку или монитор.

    Отредактировано: hvt~18:39 04.12.17
    #982986
  • Артём Устинов Артём Устинов
    05.12.1713:26:07

    Это цифровой детектор, изображение сразу на ПК или ноутбук выводится. Цена зависит от формата детектора, 12×15 см или 24×30 см и типа сцинтиллятора. Для контроля плат можно использовать любой формат, это зависит есть ли рентген кабина и какой там допустимый размер.

    #983225
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