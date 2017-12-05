В Хакасии завершилось строительство второй очереди центра подготовки по лыжным гонкам

В поселке Вершина Теи завершена вторая очередь строительства регионального центра спортивной подготовки по лыжным гонкам, поэтапное возведение которого идёт с 2011 году. В начале, за короткий промежуток времени, в Вершине Теи был завершен первый этап строительства, который включил в себя лыжные трассы, стадион, подземный переход, здание насосной станции, мачты освещения, гараж и склад.

А накануне была завершена вторая очередь центра. Теперь в распоряжении спортсменов, тренеров и техперсонала многофункциональное здание с оборудованными помещениями для всех служб (звукоаппаратная, секретариат, тайминг, судейская, медицинский пункт, допинг-контроль, комнаты для массажа, пресс-центр, столовая с доготовочным цехом и другие). Рядом с многофункциональным зданием построены вместительные трибуны.

Строительство центра ведется на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов. Объем инвестиций превышает 1,2 млрд руб. Объект планируется полностью сдать в эксплуатацию до конца 2020 года.

Третья очередь строительства центра, которая начнётся в ближайшее время, предусматривает возведение четырехэтажного здания для приема пищи и отдыха вместимостью около 100 человек. Также планируется строительство автостоянки на 50 машин.

Справочно: Центр спортивной подготовки «Тея» является единственной сертифицированной лыжной базой, расположенной в среднегорье России. Сегодня здесь тренируются юношеский, молодежный и основной составы сборных России, сборная Хакасии. Летом лыжники тренируются на асфальтированной лыжероллерной трассе. В течение четырех десятков лет здесь тренировались советские, а затем и российские лыжники, на счету которых более 50 олимпийских медалей.