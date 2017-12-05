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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Животноводческий комплекс на 400 голов открыт на Камчатке

  •  © kamgov.ru

Новый животноводческий комплекс на 400 голов дойного стада впервые за последние 20 лет открыт в Усть-Большерецком районе. В селе Апача для этих целей реконструирован коровник, запуск которого позволит обеспечить жителей района молоком собственного производства. Проект реализован сельскохозяйственной артелью «Апачинская». В качестве поддержки предприятию была возмещена часть затрат на приобретение необходимой техники и оборудования.

Ожидается, что новый животноводческий комплекс выйдет на полную производственную мощность к концу 2018 года. Планируется, что после этого предприятие будет выпускать ежегодно почти 1 млн 300 тысяч литров молока, при производительности 3 тысячи 200 литров на одну фуражную корову в год.

https://www.kamgov.ru/news/novyj-zivotnovodceskij-kompleks-vpervye-za-poslednie-20-let-otkryt-v-odnom-iz-otdalennyh-rajonov-kamcatki-13261

Камчатка, производство молока
  • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
    05.12.1718:34:02

    Животноводство,особенно молочное должно быть в приоритете развития плюс господдержку.Это часть продовольственной безопасности страны.

    #983376
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