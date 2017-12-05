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Судостроение и судоходство

ЛСЗ «Пелла» спустил на воду судно «Ильмень»

  •  © Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спущено на воду опытовое судно «Ильмень» проекта 11982, строящееся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Серия:

ПСЗ «Янтарь»:

Зав. № 01601 — заложено 08.07.09 — спущено 29.07.11 — передано 25.12.12 — «Селигер» (ЧФ)

ЛСЗ «Пелла»:

Заводской № 150 — заложено 12.09.14 — спущено 29.07.2016 — «Ладога» (для БФ)

Заводской № 151 — заложено 04.12.14 — спущено 05.12.2017 — «Ильмень» (для ЧФ)

  •  © Фото с сайта korabel.ru

Проект судна разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции

Судно может нести подводные аппараты различного типа.

«Ильмень» стал уже 8 судном, построенным на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла»!

  •  © Фото с сайта korabel.ru

Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла» и с сайта korabel.ru


Ленинградская область, Пелла, опытовое судно, 11982, Ильмень, ГУГИ
  • Katamaran Katamaran
    05.12.1712:44:49

       

    #983213
  • Нет аватара Туляк
    05.12.1713:48:11

    Так и хочется по каламбурить — «ПЕЛЛьмень»))))

    #983229
    • Katamaran Katamaran
      05.12.1714:30:05

      Лучше прикинуть, чем дальше верфь загружать?

      #983253
      • A_SEVER A_SEVER
        05.12.1714:38:08

        Лучше прикинуть, чем дальше верфь загружать?
        Этот вопрос уже решён -«Пелла» будет строить рыболовные траулеры.

        #983257
        • Katamaran Katamaran
          05.12.1715:10:31

          А разве она их не немецкому филиалу передаст?

          #983270
          • A_SEVER A_SEVER
            05.12.1715:20:28

            А разве она их не немецкому филиалу передаст?
            Так Вы же сами публиковали новость о их закладке: sdelanounas.ru/blogs/98038

            Как можно интересоваться судостроением, периодически вместе с Татариновым сверять кто, что и где строит, и после этого задавать такие вопросы?    

            #983278
            • Katamaran Katamaran
              05.12.1715:22:40

              практика показывает, что заложить можно в Зеленодольске, а построить в Керчи.

              #983282
              • A_SEVER A_SEVER
                05.12.1715:30:44

                заложить можно в Зеленодольске, а построить в Керчи
                Можно, но какое это имеет отношение к «Пелле»?

                Она где закладывает, там и строит.

                4 траулера проекта 03095 будут строится на новой площадке «Пеллы» в Отрадном.

                #983290
                • Katamaran Katamaran
                  05.12.1715:33:14

                  Дык 4 филиала, насколько я помню. Интересовал их основной.

                  #983291
                  • A_SEVER A_SEVER
                    05.12.1717:13:47

                    Интересовал их основной
                    Ну, а я Вам о чём говорю?    

                    #983336
                • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                  05.12.1718:32:47

                  Можно, но какое это имеет отношение к «Пелле»?

                  Можно и к Пелле. А славянскую площадку для дальневорсточников не они ли решили поиметь?     Правда немецкая в любом случае тут даже рядом не стояла    

                  И, ваще, не фамильярничай    

                  #983374
                  • A_SEVER A_SEVER
                    05.12.1718:41:38

                    Можно и к Пелле.
                    Ну попробуй приведи пример, когда «Пелла» что-то закладывала в одном месте, а строила в другом.    

                    #983379
                    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                      05.12.1718:50:25

                      Пока вроде не было. Но разве это проблема?    

                      #983385
                      • A_SEVER A_SEVER
                        05.12.1718:54:52

                        Пока вроде не было.
                        Думаю и дальше не будет — нет никакой необходимости менять площадки, если заказ можно сразу заложить там, где его и будут строить.

                        #983386
                        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                          05.12.1718:58:42

                          А где потреблять будут? По любому закладную секцию перетащить на ДВ гораздо проще, чем уже готовый траулер     Впрочем уже заложенные так могут и достроить в Отрадном, но если вдрух решат перетащить — я не удивлюсь.

                          #983387
                          • A_SEVER A_SEVER
                            05.12.1719:08:16

                            А где потреблять будут?
                            Заложенные на новой площадке в Отрадном траулеры идут в Мурманск.

                            Рыболовные суда для тихоокеанских рыбаков будут и закладываться, и строится на Дальнем Востоке (если у «Пеллы» всё пойдёт по плану).

                            Отредактировано: A_SEVER~19:09 05.12.17
                            #983391
                            • Нет аватара malikszh
                              06.12.1708:52:42

                              Путин не Восточном Верфье заложил суда кажется 4 шт?

                              Отредактировано: malikszh~08:52 06.12.17
                              #983629
                              • A_SEVER A_SEVER
                                06.12.1709:11:03

                                Путин не Восточном Верфье заложил суда кажется 4 шт?
                                4 судна снабжения заложили в Большом Камне на «Звезде».

                                #983635
    • kovalery kovalery
      05.12.1717:19:22

      пеЛЛа и плясаЛЛа

      #983341
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      05.12.1718:34:54

      +100500    

      #983377
  • Андрей Мельник Андрей Мельник
    05.12.1715:33:15

    Формы красивые          Чем не яхта? Да и по цене была бы интересней, чем забугорные фирмы, где цены не сложешь…

    #983292
  • NaSa NaSa
    05.12.1715:33:54

    Что-то в его обличии есть. То ли красота, то ли суровость, то ли брутальность. В общем проект красивый.

    #983293
    • Нет аватара alex_uns
      05.12.1717:27:45

      мачта черная, на предыдущих были белые, вот она и добавила к брутальности корпуса и окон еще немного своей брутальности   

      #983345
  • kovalery kovalery
    05.12.1717:20:03

    а на каком этапе «Ладога»?

    #983343
    • A_SEVER A_SEVER
      05.12.1717:27:53

      на каком этапе «Ладога»?
      На этапе достройки на плаву и подготовки к испытаниям.

      #983346
  • Нет аватара ruan1d10t
    05.12.1721:07:16

    Приятно смотреть, радует глаз.

    #983446
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