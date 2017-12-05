ЛСЗ «Пелла» спустил на воду судно «Ильмень»





© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спущено на воду опытовое судно «Ильмень» проекта 11982, строящееся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Серия:

ПСЗ «Янтарь»:

Зав. № 01601 — заложено 08.07.09 — спущено 29.07.11 — передано 25.12.12 — «Селигер» (ЧФ)

ЛСЗ «Пелла»:

Заводской № 150 — заложено 12.09.14 — спущено 29.07.2016 — «Ладога» (для БФ)

Заводской № 151 — заложено 04.12.14 — спущено 05.12.2017 — «Ильмень» (для ЧФ)





© Фото с сайта korabel.ru

Проект судна разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции

Судно может нести подводные аппараты различного типа.

«Ильмень» стал уже 8 судном, построенным на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла»!





© Фото с сайта korabel.ru

Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла» и с сайта korabel.ru