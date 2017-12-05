ЛСЗ «Пелла» спустил на воду судно «Ильмень»
Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спущено на воду опытовое судно «Ильмень» проекта 11982, строящееся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.
Серия:
ПСЗ «Янтарь»:
Зав. № 01601 — заложено
ЛСЗ «Пелла»:
Заводской № 150 — заложено
Заводской № 151 — заложено
Проект судна разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1120 т.
Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 1000 миль.
Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции
Судно может нести подводные аппараты различного типа.
«Ильмень» стал уже 8 судном, построенным на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла»!
Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла» и с сайта korabel.ru
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05.12.1714:38:08 Этот вопрос уже решён -«Пелла» будет строить рыболовные траулеры.
05.12.1715:10:31
05.12.1715:20:28 Так Вы же сами публиковали новость о их закладке:
05.12.1715:22:40
05.12.1715:30:44 Можно, но какое это имеет отношение к «Пелле»?
05.12.1715:33:14
05.12.1717:13:47 Ну, а я Вам о чём говорю?
05.12.1718:32:47
05.12.1718:41:38 Ну попробуй приведи пример, когда «Пелла» что-то закладывала в одном месте, а строила в другом.
05.12.1718:50:25
05.12.1718:54:52 Думаю и дальше не будет — нет никакой необходимости менять площадки, если заказ можно сразу заложить там, где его и будут строить.
05.12.1718:58:42
05.12.1719:08:16 Заложенные на новой площадке в Отрадном траулеры идут в Мурманск.
06.12.1708:52:42
06.12.1709:11:03 4 судна снабжения заложили в Большом Камне на «Звезде».
05.12.1717:19:22
05.12.1718:34:54
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05.12.1717:29:33 Тёмно-синяя.
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05.12.1717:20:03
05.12.1717:27:53 На этапе достройки на плаву и подготовки к испытаниям.
05.12.1721:07:16