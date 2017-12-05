«Роснефть» разработала уникальную присадку для дизельного топлива

Специалисты корпоративного исследовательского центра ООО «РН-ЦИР» (входит в научно-проектный комплекс НК «Роснефть») разработали новую присадку для производства дизельного топлива марки Евро ДТ-Е-К5.

Уникальная особенность разработанной присадки состоит в её бифункциональности — сочетании депрессорно-диспергирующих и противоизносных свойств, которые заметно улучшают прокачиваемость топлива при пониженных температурах и предотвращающают расслоение топлива в процессе хранения при низкой температуре. Бифункциональность выгодно отличает разработку «Роснефти» от всех ныне существующих аналогов.

Применение новой присадки является одним из наиболее простых способов улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива. Одновременное использование в дизельном топливе различных видов присадок повышает экономическую эффективность производства специальных топливных добавок.

В условиях ограниченного ассортимента отечественных топливных присадок и широкого применения присадок импортного производства, разработка НК «Роснефть» способствует реализации программы ипортозамещения и снижает зависимость от иностранных поставщиков. Разработанный специалистами «РН-ЦИР» способ получения присадки базируется на использовании отечественного сырья и не требует применения дорогостоящего оборудования.

Справка:

Объединённый центр исследований и разработок («РН-ЦИР»), дочернее общество НК «Роснефть», занимается прикладными разработками в нефтегазовой сфере (нефтехимия, моторные топлива, переработка нефти и газа).

В центре проводится глубокий анализ современных тенденций развития нефтегазовой отрасли, изучаются наиболее перспективные технологии нефтепереработки и нефтегазохимии, разрабатываются долгосрочные стратегические проекты.

«РН-ЦИР» полностью соответствует мировым стандартам, разработанным для R&D (исследования и разработки) центров крупных промышленных компаний.

Современное техническое оснащение центра и гибкая инфраструктура обеспечивает быстрое наращивание исследовательских мощностей в области коммерческих исследований и разработок в соответствии с новыми задачами, выдвигаемыми НК «Роснефть».