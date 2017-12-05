В Алтайском крае появилось крупное сельхозмашиностроительное объединение

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Конечно, до масштабов советского гиганта — Алтайского тракторного завода — ему пока далеко. Но уже есть все признаки правильно организованного производства: опытно-конструкторский отдел и производственная площадка.

Изучая динамику спроса на сменные части почвообрабатывающих орудий, специалисты Алтайского института технологии машиностроения пришли к выводу: их наукоёмкие предложения для аграриев прямых аналогов не имеют.

Сергей Алексеенко, мастер-штамповщик:

— Равномерный слой твердосплава ставим в индуктор. Верхний слой металла плавится, перемешиваясь при этом с твердосплавом. Из индуктора ставим в пресс. На износ она гораздо дольше будет ходить, нежели без твердосплава.

Карбид вольфрама или титана в три раза увеличивает срок эксплуатации ножей почвообрабатывающих агрегатов, в сравнении с фирменными запчастями, практически без увеличения стоимости. Это всего лишь одна из запатентованных технологий института. Накануне АНИТИМ отметил 60 лет со дня образования.

Алексей Сорокин, генеральный директор ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт»:

— Ведём разработку пресс-подборщика и нескольких видов косилок, чтобы у наших конечных потребителей, у дилерской сети, был полный ассортимент техники для почвообработки и кормозаготовки.

В эти же дни в Рубцовске объединение «Алмаз» отметило четверть века работы. Его главная производственная площадка — «Рубцовский завод запасных частей» — по выпуску дисковых борон, чизельных и оборотных плугов занимает 1-е место в России и 2-е — по механическим сеялкам, которые могут на равных конкурировать с изделиями западных производителей.

Станислав Кедик, генеральный директор ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»:

— Наше объединение приросло ещё одним очень серьёзным, знаковым предприятием, которое работает так же в отрасли сельхозмашиностроения АНИТИМ. Сейчас мы совместно организуем производство новых машин, ну и планируем совместно развиваться.

Это был важный шаг, совместить не имеющий аналогов в мире конструкторский потенциал института с отлаженным производством большого промышленного предприятия. Коллективу объединения поставлена задача, в самое ближайшее время предложить конечному потребителю сельхозтехнику не на уровне остальных конкурентов, а превосходящую мировые разработки. Уже весной эта новая техника должна будет выйти на поля для испытаний.