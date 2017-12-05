Крым экспортировал 600 тысяч тонн пшеницы за рубеж
В текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму составил более 1,7 млн. тонн. Результат стал рекордным за последние 8 лет.
Поэтому полуостров полностью обеспечил потребности в качественном зерне и начал экспортировать продовольственное зерно в Индию, Саудовскую Аравию и Сирию.
Общий объём поставок в эти страны составил 600 тыс. тонн.
Предыдущие годы Крым экспортировал лишь десятки тысяч тонн пшеницы и нынешние объемы экспорта для него очень значительны.
- Сергей Котенко
- 05.12.201719:00
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05.12.1719:15:07
05.12.1719:32:22
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05.12.1723:07:20 Наверное, обычным образом. Я полагаю, что сирийцам глубоко плевать на черте чьи санкции
05.12.1723:13:35
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