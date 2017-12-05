Крым экспортировал 600 тысяч тонн пшеницы за рубеж

В текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму составил более 1,7 млн. тонн. Результат стал рекордным за последние 8 лет.

Поэтому полуостров полностью обеспечил потребности в качественном зерне и начал экспортировать продовольственное зерно в Индию, Саудовскую Аравию и Сирию.

Общий объём поставок в эти страны составил 600 тыс. тонн.

Предыдущие годы Крым экспортировал лишь десятки тысяч тонн пшеницы и нынешние объемы экспорта для него очень значительны.