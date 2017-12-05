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Экспорт

Крым экспортировал 600 тысяч тонн пшеницы за рубеж

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В текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму составил более 1,7 млн. тонн. Результат стал рекордным за последние 8 лет.

Поэтому полуостров полностью обеспечил потребности в качественном зерне и начал экспортировать продовольственное зерно в Индию, Саудовскую Аравию и Сирию.

Общий объём поставок в эти страны составил 600 тыс. тонн.

Предыдущие годы Крым экспортировал лишь десятки тысяч тонн пшеницы и нынешние объемы экспорта для него очень значительны.

http://tass.ru/ekonomika/4784834

экспорт , Крым , сельское хозяйство
  • A_SEVER A_SEVER
    05.12.1719:15:07

    Если не ошибаюсь, зерно из Крыма шло на экспорт и раньше, ещё в 2014 году.

    Помню Украина писала про турецкие суда, занимавшиеся его перевозкой, и нарушавшие её запрет на заход иностранных судов в порты Крыма.

    #983395
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.12.1719:32:22

      Формально вы правы.

      Уточнил заголовок и текст.

      #983406
    • Андрей Селедкин Андрей Селедкин
      05.12.1723:40:18

      Правильно зерно из Крыма шло на экспорт, но не Крымское, а завозное, большая часть привозилась на поездах, а в Севастополе терминал зерновой, а теперь только своё.

      #983537
  • Нет аватара Vint
    05.12.1721:41:14

    Неплохое начало

    #983470
  • Сергей Турчин Сергей Турчин
    05.12.1722:39:02

    Для справки — сбор зерна последние 5 лет. Комментарии, думаю, не нужны.

    2012 год: 908,3 тыс. тонн (-53%)

    2013 год: 764,8 тыс. тонн (-16%)

    2014 год: 1102,1 тыс. тонн (+44%)

    2015 год: 1263,1 тыс. тонн (+15%)

    2016 год: 1286,5 тыс. тонн (+2%)

    #983508
  • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
    05.12.1722:42:05

    Интересно бы узнать,как покупатели оплачивают?Ведь санкции,то-сё   

    #983510
    • Александр Ермаков
      05.12.1723:07:20

      Интересно бы узнать,как покупатели оплачивают?
      Наверное, обычным образом.
      начал экспортировать продовольственное зерно в Индию, Саудовскую Аравию и Сирию.
      Я полагаю, что сирийцам глубоко плевать на черте чьи санкции   

      #983523
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        05.12.1723:13:35

        Да и Индии тоже. А у саудовцев денег столько, что им … тоже наплевать на санкции.

        #983525
        • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
          05.12.1723:45:48

          Ну не знаю,не знаю.Штрафуют не страны,а конкретные банки.У амеров минфин хорошо работает,помнится,немцев и французов очень серъезно наказали за санкции по Ирану.Крымчане,я думаю,фирмы пооткрывали где-нибудь в Краснодаре

          #983541
          • Мария Демина
            06.12.1700:31:37

            От этого зерно перестало быть российским?

            #983563
          • Нет аватара Susi
            06.12.1709:38:10

            И с Турцией и Индией могут вообще в нац. валютах рассчитываться. Тогда никакой чужой Минфин ничего не видит.

            #983646
    • Нет аватара nabludatel71
      06.12.1714:09:33

      Интересно бы узнать,как покупатели оплачивают?Ведь санкции,то-сё

      я думаю,фирмы пооткрывали где-нибудь в Краснодаре

      Правильно, крымские компании почти не фигурируют в числе экспортёров. По официальным данным ФТС, которая смотрит как раз на место регистрации компаний-отправителей, весь экспорт из Крыма (+Севастополь) за 9 месяцев 2017 г. 26 млн долл., из них зерна практически нет.

      Показательна история с «Крымским титаном» — крупным производителем диоксида титана, традиционно ориентированным на экспорт. Первый год они химичили (благо что стоят прямо на границе) и грузили всё в Украину, откуда товар шёл по реальным покупателям, а потом стали перестраиваться. Первой стала покупать Турция и разные экзотические страны, потом добавились Корея, Индия и другие. Но в официальный зачёт Крыму этот экспорт не идёт — компания в Москве прописана. И по-прежнему, насколько я понимаю, остаётся схема с Украиной, — для ЕС.

      #983774
  • SergeySeverny SergeySeverny
    06.12.1704:49:21

    молодцы! санкции, санкции! чихали мы на ваши санкции    

    #983594
    • Al Al Al Al
      06.12.1708:03:14

      Предполагаю, что мы, обычные обыватели, весьма мало знаем о том как наверно иногда приходится изворачиваться некоторым предприятиям чтобы и рыбку съесть и на #… санкции не сесть.

      Отредактировано: Al Al~08:18 06.12.17
      #983619
  • Нет аватара Сергей40
    06.12.1714:31:33

    Наверное производство риса упало, зерном компенсировали. Скорее всего то на то и вышло.

    #983790
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