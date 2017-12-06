Новый путепровод открыли в Воронежской области

Движение по автомобильной дороге «Восточный обход пгт. Подгоренский» открыто в Воронежской области. Расчетная скорость движения по новой дороге составляет 100 км/час, ширина проезжей части — 7 м, две полосы движения. Путепровод проходит через железнодорожные пути на участке протяженностью 219,49 м. Общая длина объездного пути составляет 7,8 километра

Стоимость объекта — 696 млн рублей.

Обход вокруг поселка и путепровод через железную дорогу — насущный вопрос для жителей района. До запуска новой дороги большой трафик направления Павловск — Воронеж — Луганск проходил по центру поселка, где располагаются школы и больницы. Пропускная способность местных дорог не была рассчитана на загруженность тяжелым автотранспортом.

Особую остроту проблема получила после того, как на заводе ЗАО «Евроцемент» была запущена новая линия по производству цемента мощностью 6 тыс. т продукции в сутки: пропускная способность местных дорог не была рассчитана на загруженность тяжелым автотранспортом.