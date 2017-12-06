В с.Овгорт (Ямал) запущена новая электростанция

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В с.Овгорт Шурышкарского района (Ямал) запущена новая электростанция. В среднем дизельная электростанция будет вырабатывать 2820 тысяч кВт в год. На станции установлены три ДГА-315-1 электрической мощностью по 315 кВт и два ДГА-500-2 по 500 кВт с радиаторной системой охлаждения и системой утилизации тепла выпускных газов. Работы на объекте велись в два этапа, первый включал в себя строительство самой дизельной электростанции и вспомогательных помещений, второй этап заключался в замене линий электропередач.