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Энергетика и ТЭК

В с.Овгорт (Ямал) запущена новая электростанция

  •  © Фото из открытых источников

В с.Овгорт Шурышкарского района (Ямал) запущена новая электростанция. В среднем дизельная электростанция будет вырабатывать 2820 тысяч кВт в год. На станции установлены три ДГА-315-1 электрической мощностью по 315 кВт и два ДГА-500-2 по 500 кВт с радиаторной системой охлаждения и системой утилизации тепла выпускных газов. Работы на объекте велись в два этапа, первый включал в себя строительство самой дизельной электростанции и вспомогательных помещений, второй этап заключался в замене линий электропередач.

http://trv-muji.ru/index.php?newsid=4129

Ямал, ЯНАО, Шурышкарский район, электростанция, энергетика
  • oleg repin oleg repin
    06.12.1712:49:12

    А газопровода на Ямале нет. Возят солярку за тридевять земель.

    #983737
    • lapshin-89 lapshin-89
      06.12.1713:16:30

      В этом районе нет.

      #983751
      • Нет аватара Советский
        06.12.1713:20:20

        А это оборудование,хоть в перспективе,когда газ будет,сможет на другом виде топлива работать? Спасибо.

        #983753
  • Нет аватара nicolayk
    07.12.1709:11:52

    Случайно, не они строили?

    ROLT,

     [ссылки отключены] 

    Отредактировано: nicolayk~09:13 07.12.17
    #984129
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