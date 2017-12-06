«ГАЗ» начал производство автомобилей «ГАЗон Next» и «ГАЗель Next» увеличенной грузоподъемности

Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» приступил к производству двух новых моделей -среднетоннажного грузовика «ГАЗон Next» полной массой 10 т и легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель Next» полной массой 4,6 т. Новые разработки обеспечивают выход компании в новые сегменты российского рынка, где сегодня присутствуют только зарубежные производители, и обладают высоким экспортным потенциалом, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Грузоподъемность автомобиля «ГАЗон Next 10» составляет 5,9 т. На базе этой платформы будет создана широкая линейка специальной техники для муниципальных и дорожных служб, различных сфер бизнеса и сельского хозяйства. Применение новых конструктивных решений — новой задней подвески и модернизированной передней подвески, увеличенной колеи передних колес, удлиненной колесной базы — позволили не только увеличить грузоподъемность, но и повысить функциональность, комфорт и улучшить ходовые качества автомобиля.

На автомобиле установлена пневматическая подвеска задней оси, которая позволяет регулировать высоту кузова при погрузке/разгрузке и поддерживать ее на постоянном уровне в процессе езды, а также обеспечивает высокую плавность хода даже при движении по разбитым дорогам. Подвеска оснащена гидравлическими телескопическими амортизаторами Monroe и стабилизатором поперечной устойчивости. Увеличенная на 27 см ширина бортовой платформы позволяет устанавливать в кузов 12 стандартных европаллет (вместо 10 на предыдущей модели). Управление коробкой передач осуществляется с помощью дистанционного привода (джойстика), размещенного на приборной панели.

Тормозная система автомобиля — пневматическая, с дисковыми механизмами всех колес, с функциями АБС и ASR. Увеличение мощности двигателя ЯМЗ-534 до 170 л.с. сил, а максимального крутящего момента — до 664 Нм привело к улучшению тягово-динамических характеристик автомобиля и снижению расхода топлива.

Просторная и комфортабельная кабина «ГАЗона Next» укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором, 2DIN-магнитолой с клавишами управления на руле и климатической системой Delphi с функцией обогрева ветрового стекла. Кабина изготовлена из оцинкованной стали, прошедшей двойное грунтование, а крылья и колесные арки - из высокопрочного пластика, что обеспечивает высокий уровень защиты от коррозии.

Легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель Next 4,6» может перевозить до 2,6 т груза. В дальнейшем на шасси автомобиля будет создана широкая линейка грузовиков, фургонов и микроавтобусов. Конструктивные отличия автомобиля — новый задний мости типа «спайсер», тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС, увеличенная ширина бортовой платформы. Помимо повышенной до 2,6 тонн грузоподъемности автомобиль отличается увеличенной на 10 см (до 2160 мм) шириной грузовой платформы. Автомобиль оснащается бортами, изготовленными из катаного стального профиля, прошедшего катафорезное грунтование, с минимальным количеством сварных соединений. Это обеспечивает высокую коррозионную стойкость кузова.

Платформа «ГАЗель Next 4,6» вобрала в себя все преимущества конструкции автомобиля «ГАЗель Next 3,5», который выпускается с 2013 года и является самой популярной моделью на российском рынке коммерческих автомобилей. Это прочная двухрычажная независимая передняя подвеска, просторная и удобная кабина водителя, высокоинформативное реечное рулевое управление, усиленная рама и новая задняя подвеска.