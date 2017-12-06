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Производство

«ГАЗ» начал производство автомобилей «ГАЗон Next» и «ГАЗель Next» увеличенной грузоподъемности

  •  © www.autostat.ru

Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» приступил к производству двух новых моделей -среднетоннажного грузовика «ГАЗон Next» полной массой 10 т и легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель Next» полной массой 4,6 т. Новые разработки обеспечивают выход компании в новые сегменты российского рынка, где сегодня присутствуют только зарубежные производители, и обладают высоким экспортным потенциалом, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Грузоподъемность автомобиля «ГАЗон Next 10» составляет 5,9 т. На базе этой платформы будет создана широкая линейка специальной техники для муниципальных и дорожных служб, различных сфер бизнеса и сельского хозяйства. Применение новых конструктивных решений — новой задней подвески и модернизированной передней подвески, увеличенной колеи передних колес, удлиненной колесной базы — позволили не только увеличить грузоподъемность, но и повысить функциональность, комфорт и улучшить ходовые качества автомобиля.

  •  © www.autostat.ru

На автомобиле установлена пневматическая подвеска задней оси, которая позволяет регулировать высоту кузова при погрузке/разгрузке и поддерживать ее на постоянном уровне в процессе езды, а также обеспечивает высокую плавность хода даже при движении по разбитым дорогам. Подвеска оснащена гидравлическими телескопическими амортизаторами Monroe и стабилизатором поперечной устойчивости. Увеличенная на 27 см ширина бортовой платформы позволяет устанавливать в кузов 12 стандартных европаллет (вместо 10 на предыдущей модели). Управление коробкой передач осуществляется с помощью дистанционного привода (джойстика), размещенного на приборной панели.

Тормозная система автомобиля — пневматическая, с дисковыми механизмами всех колес, с функциями АБС и ASR. Увеличение мощности двигателя ЯМЗ-534 до 170 л.с. сил, а максимального крутящего момента — до 664 Нм привело к улучшению тягово-динамических характеристик автомобиля и снижению расхода топлива.

Просторная и комфортабельная кабина «ГАЗона Next» укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором, 2DIN-магнитолой с клавишами управления на руле и климатической системой Delphi с функцией обогрева ветрового стекла. Кабина изготовлена из оцинкованной стали, прошедшей двойное грунтование, а крылья и колесные арки - из высокопрочного пластика, что обеспечивает высокий уровень защиты от коррозии.

Легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель Next 4,6» может перевозить до 2,6 т груза. В дальнейшем на шасси автомобиля будет создана широкая линейка грузовиков, фургонов и микроавтобусов. Конструктивные отличия автомобиля — новый задний мости типа «спайсер», тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС, увеличенная ширина бортовой платформы. Помимо повышенной до 2,6 тонн грузоподъемности автомобиль отличается увеличенной на 10 см (до 2160 мм) шириной грузовой платформы. Автомобиль оснащается бортами, изготовленными из катаного стального профиля, прошедшего катафорезное грунтование, с минимальным количеством сварных соединений. Это обеспечивает высокую коррозионную стойкость кузова.

Платформа «ГАЗель Next 4,6» вобрала в себя все преимущества конструкции автомобиля «ГАЗель Next 3,5», который выпускается с 2013 года и является самой популярной моделью на российском рынке коммерческих автомобилей. Это прочная двухрычажная независимая передняя подвеска, просторная и удобная кабина водителя, высокоинформативное реечное рулевое управление, усиленная рама и новая задняя подвеска.

https://www.autostat.ru/news/32346/

группа ГАЗ, автомобильная промышленность
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    06.12.1713:30:14

    Хорошая новость. Самая успешная автомобильная компания нашей страны. Очень точно она проследовала за развитием рынка. Точное попадание первой «ГАЗели» в соотношение «цена/качество» (ну, не могли транспортники обнищавшей Родины покупать что-то дороже), грамотное использование старых комплектующих, а потом — отличная работа по переходу на новую ступень — тоже с развитием спроса на более дорогую и качественную технику. Многие ведь не верили в успех дорогого Next-а. Ан, нет! Все очень даже неплохо.

    Неделю назад с транспортной компании забирал груз на машине клиента — ГАЗель Нэкст с двойной кабиной. Водитель доволен.

    Теперь дело за «малым» — выпуском своего дизелька не хуже «Камминса».

    #983756
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      06.12.1715:45:40

      О чем Вы говорите, обнищавшие? У нас в Приморье покупают подержанный японский хлам, глубоко не переубеждаемо, что наш автопром нужно просто уничтожить. Англосаксонское деструктивное зерно имеет глубокие корни.

      #983813
  • Нет аватара treins
    06.12.1716:15:02

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    #983824
    • Андрей Кулябин Андрей Кулябин
      06.12.1720:52:10

      Первая полуторка ГАЗ НАЗ-АА(с 1933 года ГАЗ-АА)сошла с конвейера не в 1938 году как сказали в новостях,а в 1932 году в том же году и запустили конвейер.Дикторам плохо подготовили материал,в общем минус.   

      #983968
  • Нет аватара Smotritel
    06.12.1716:37:40

    «ГАЗель Next» полной массой 4,6 т.

    Совершенно непонятен смысл этой мафынки, т.к. самое главное достоинство обычной Газели п.м. 3,5 т. это проходимость под знак «Грузовое движение запрещено», коих пруд пруди в каждом городе. Если полная масса более 3,5 тонн, то зачем нужна перегруженная Газель, когда можно спокойно брать уже Газон, всё-равно знаковая проходимость у них будет одинаковая …

    #983835
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      06.12.1716:40:57

      Пятитонок иностранных марок в России — огроменное количество. Посмотрите, какие грузовички подъезжают к магазинам Х5 и Магнита. Половина из них — пятитонки. Так что рынок у новой машины есть.

      #983837
      • Нет аватара Smotritel
        06.12.1720:57:50

        Магазины Х5 и Магнит снабжаются исключительно своими собственными грузовиками со своих распределительных центров. И это не пятитонники, а машины более высокой весовой категории. Фирмы-поставщики в магазины этих сетей вообще ничего не возят, а возят товар только в их распределительные центры.

        #983973
        • Нет аватара Киргуев Эдуард
          06.12.1721:06:32

          Вы неправы. В моем доме — Магнит, в соседнем — Пятерочка. В Пятерочку возят не только своим транспортом, а в Магнит привозят иногда фурами, чаше — машины поменьше. По-моему — пятитонки. Не похожи на восьмитонки. Знакомый получил в прошлом году заказ от Х-5 на переделку подвески машин Исудзу на пневматику — тоже, вроде, такой же грузоподъемности. У себя в городе часто вижу машины кондитерской базы «Марина» — кажись, тоже пятитонки.

          #983979
  • Нет аватара Corabel
    06.12.1720:39:48

    Думаю это порождение небезызвестного «платона» — средства для обираловки мужиков-перевозчиков. Что тут сказать? Спасибо партии за это )))

    Отредактировано: Corabel~20:40 06.12.17
    #983956
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