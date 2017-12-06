Новочеркасский электровозостроительный завод выполнил годовой заказ на «Ермаки» 4ЭС5К



Электровоз Ермак 4ЭС5К

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Новочеркасский электровозостроительный завод, входящий в состав ЗАО «Трансмашхолдинг» выполнил план 2017 года по выпуску электровозов 4ЭС5К «Ермак». Три последних в нынешнем году локомотива отправились с площадки предприятия на будущее место службы, сообщает Департамент по внешним связям «Трансмашхолдинга». Всего в 2017 году НЭВЗ по заказу ОАО «РЖД» изготовил 5 локомотивов 4ЭС5К. В 2018 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе планируют изготовить для «Российских железных дорог» 10 электровозов 4ЭС5К.

Электровозы 4ЭС5К входят в число наиболее мощных локомотивов в мире. Машины семейства «Ермак» производится в различном исполнении, мощностной диапазон от 6560 до 13120 кВт и являются самой многочисленной серией современных электровозов в России. Первые электровозы были выпущены в 2007 году и сегодня около 1150 локомотивов перевозят грузы по магистралям России.

Для обеспечения выпуска современных электровозов на Новочеркасском электровозостроительном заводе создано высокотехнологичное производство, действует инжиниринговый центр. НЭВЗ является единственным в России производителем, имеющим собственное обкатное кольцо протяженностью 7,4 км. Новочеркасский электровозостроительный завод (г. Новочеркасск, Ростовская обл.) — крупнейший производитель грузовых и пассажирских магистральных электровозов, промышленных электровозов и тяговых агрегатов, запасных частей к локомотивам.