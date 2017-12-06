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Транспорт и логистика

Новочеркасский электровозостроительный завод выполнил годовой заказ на «Ермаки» 4ЭС5К

  • Электровоз Ермак 4ЭС5К
  • Электровоз Ермак 4ЭС5К
  •  © tehnorussia.su

Новочеркасский электровозостроительный завод, входящий в состав ЗАО «Трансмашхолдинг» выполнил план 2017 года по выпуску электровозов 4ЭС5К «Ермак». Три последних в нынешнем году локомотива отправились с площадки предприятия на будущее место службы, сообщает Департамент по внешним связям «Трансмашхолдинга». Всего в 2017 году НЭВЗ по заказу ОАО «РЖД» изготовил 5 локомотивов 4ЭС5К. В 2018 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе планируют изготовить для «Российских железных дорог» 10 электровозов 4ЭС5К.

Электровозы 4ЭС5К входят в число наиболее мощных локомотивов в мире. Машины семейства «Ермак» производится в различном исполнении, мощностной диапазон от 6560 до 13120 кВт и являются самой многочисленной серией современных электровозов в России. Первые электровозы были выпущены в 2007 году и сегодня около 1150 локомотивов перевозят грузы по магистралям России.

Для обеспечения выпуска современных электровозов на Новочеркасском электровозостроительном заводе создано высокотехнологичное производство, действует инжиниринговый центр. НЭВЗ является единственным в России производителем, имеющим собственное обкатное кольцо протяженностью 7,4 км. Новочеркасский электровозостроительный завод (г. Новочеркасск, Ростовская обл.) — крупнейший производитель грузовых и пассажирских магистральных электровозов, промышленных электровозов и тяговых агрегатов, запасных частей к локомотивам.

http://www.gudok.ru/news/?ID=1395541

НЭВЗ, РЖД, электровозы, Трансмашхолдинг
  • oleg repin oleg repin
    06.12.1714:48:41

    Какой процент импортного оборудования в этой модели?

    #983799
    • Нет аватара Arsenic
      06.12.1716:50:05

      Насколько я знаю, все основное оборудование наше.

      Отредактировано: Arsenic~16:50 06.12.17
      #983843
  • mashinist mashinist
    06.12.1716:18:38

    Хаха вы что смеётесь за 2017 год всего 5 локомотивов для такой огромной страны как Россия? Если взять во внимание данные за 2013 год от сюда то РЖД эксплуатирует более 7 тысяч грузовых локомотивов ar2013.rzd.ru/ru/performance-overview/freight-transportation/car-fleets/ и данные по количеству новых локомотивов из вики Ермаки, Дончаки, Граниты и т. д. где-то чуть более 2 тысяч, то парк новых грузовых локомотивов порядка 30%… Вот вопрос когда заменят старьё типа ВЛ80 не говоря уже о ВЛ10? Ведь первым Ермакам уже по 12 лет!

    #983825
    • Нет аватара Arsenic
      06.12.1716:42:55

      Это только одной модификации. Всего одна только ЗабЖД в 2017 закупила 44 локомотива, причем это новость начала октября sdelanounas.ru/blogs/98888/

      4ЭС5К — это очень мощные электровозы, 4-секционные. Их много и не надо, они нужны только на очень сложном профиле с большими уклонами, иначе их гонять только электричество зря жечь.

      >Ведь первым Ермакам уже по 12 лет!

      Для локомотива это вообще не срок.

      Отредактировано: Arsenic~16:47 06.12.17
      #983840
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        06.12.1718:00:41

        В Уссурийске до сих пор на манёврах ТЭ1 гоняют. Один из двух оставшихся в стране.

        #983874
      • Нет аватара PodvodnyyDesant
        06.12.1718:16:42

        Для локомотива это вообще не срок.

        Обкатку прошел, можно начинать эксплуатацию   

        #983883
    • von_gobelen von_gobelen
      06.12.1716:57:13

      Первый Ермак был выпущен в 2004 году.

      Новость кривая, заголовок про семейство говорит, а тело про конкретную модификацию.

      #983848
      • Maksim Starostin
        06.12.1717:10:44

        Согласно Википедии, в 2017 году построено 236 секций Ермаков всех типов.

        Рекорд был в 2014 — больше 500.

        Хорошо, но мало.

        Россия станет хорошо жить тогда, когда ее паровозы, самолеты, автомобили и т. п. станут встречаться за рубежом гораздо чаще, чем сейчас.

        #983857
      • Нет аватара Arsenic
        06.12.1717:23:04

        Согласен, поправил.

        #983862
  • Нет аватара Clausson
    06.12.1716:58:47

    Экс мировой чемпион «Владимир Ленин 86э» — 11,4 МВт Уникальная машина своего времени

    •  © samogoo.net

    Интересно так и догнивает в тупике или все же какой-нибудь музей взялся восстанавливать?

    Отредактировано: Clausson~17:00 06.12.17
    #983850
    • Нет аватара termometrix
      06.12.1720:24:57

      Интересно так и догнивает в тупике или все же какой-нибудь музей взялся восстанавливать?

      Надо восстановить,это гордость.

      #983945
    • von_gobelen von_gobelen
      06.12.1720:42:08

      Догнивает в Щербинке.

      Эту машину может восстановить только завод, но за чей счёт банкет?

      У меня другой вопрос родился, каким образом хотели реализовать всю мощность ВЛ86ф при двух секциях, чтобы не происходило боксование с тяжеловесным составом на подъёме?

      Отредактировано: von_gobelen~20:50 06.12.17
      #983957
    • A_SEVER A_SEVER
      06.12.1720:55:21

      "Владимир Ленин 86э"
      ВЛ86ф

      #983972
  • Нет аватара termometrix
    06.12.1720:21:57

    Самый мощный в мире!

    4ЭC5К (gebaut 2014) ist mit einer Stundenleistung von 13.120 kW die derzeit leistungsstärkste Lokomotive der Welt.

    С ежечасным выходом/производительностью/ 13 120 кВт, это в настоящее время самый мощный локомотив в мире

    Отредактировано: termometrix~20:24 06.12.17
    #983943
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