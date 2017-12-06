В Стерлитамаке ООО «Руско Лифт» наладило производство отечественного лифтового оборудования

В рамках импортозамещения совместно с южно-корейской компанией на производстве ООО «РУСКО ЛИФТ» освоен выпуск новой для Башкирии продукции — лифтового оборудования.

В 2016 году совместно с южно-корейской компанией было создано два совместных предприятия — ООО «Рус диэс айдиэс» (по производству систем управления лифтами) и ООО «Рус ханву инжиниринг» (по производству механических частей лифта с проектной мощностью до 10 тыс. лифтокомплектов). Теперь проектная производственная мощность ООО «РУСКО ЛИФТ» составляет 4000 лифтов в год, продукция отвечает всем современным технологическим требованиям.

В настоящее время первая совместная компания ООО «Рус диэс айдиэс» уже функционирует, а после запуска производства в ООО «Рус ханву инжиниринг» производственная мощность позволит поставлять продукцию не только российским потребителям, но и за рубеж. При этом уровень локализации производства достигнет более 80%.

Компания «РУСКО ЛИФТ» — единственный в Республике Башкортостан завод по производству лифтов и лифтового оборудования. Создан в 2014 году на территории инновационного технопарка «Инмаш» в городе Стерлитамак. За этот период вырос из небольшого производства в современный динамично развивающийся завод с компактными цехами и передовой технологией. Предприятием освоен выпуск типовых пассажирских и грузовых лифтов. Выпускаемая продукция соответствует стандартам и требованиям, предъявленным к подъемным оборудованиям.

Компания использует многолетний технологический, производственный опыт партнеров из Южной Кореи. Компании-партнеры «РУС ДИЭС АЙДИЭС» и «РУС ХАНВУ ИНЖИНИРИНГ» на территории завода взяли на себя ответственную часть технологического процесса. Промышленное партнерство по выпуску систем управления лифтами и производству механизмов дверей кабины и шахты позволили увеличить долю импортозамещения. Последовательное масштабное развитие вывело завод на производственную мощность — до четырех тысяч лифтов в год.