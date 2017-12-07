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Энергетика и ТЭК

На площадку Ленинградской АЭС-2 доставлена первая партия тепловыделяющих сборок

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На площадку энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 доставлена и готовится к загрузке в реактор первая партия тепловыделяющих сборок (ТВС) со свежим ядерным топливом.

«Завоз топлива — знаковое для нас событие. Именно с этого момента начинается обратный отсчёт до начала физического пуска, который состоится в ближайшее время», — заявил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Планируется, что операция по доставке топлива будет завершена в ближайшее время.

После прохождения процедуры входного контроля 163 тепловыделяющие сборки будут поочередно загружены в активную зону реактора, дав старт физическому пуску энергоблока.

До завоза топлива на площадку выполнены все требования федеральных норм и правил в области использования атомной энергии: по маршруту доставки ТВС в зоне действия Ленинградской АЭС завершено устройство автомобильных дорог, в помещениях хранилища свежего топлива введен эксплуатационный режим, объекты первого пускового энергоблока переданы под охрану Национальной Гвардии РФ, получена лицензия на эксплуатацию энергоблока.

В настоящее время топливо с помощью специального автотранспорта завозят с действующей Ленинградской АЭС, где оно находилось на временном хранении после получения от предприятия-изготовителя, и размещают в хранилище энергоблока № 1.

http://atominfo.ru/newsr/y0172.htm

АЭС, ЛАЭС-2, энергетика, Росатом
  • Нет аватара Juni
    07.12.1713:33:15

    Получается что три блока на физпуске?

    1. Волгодонская АЭС № 4.

    2. Ленинградская АЭС-2 № 1.

    3. Нововоронежская АЭС № 7.

    #984253
    • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
      07.12.1715:26:29

      Первые две,Нововоронеж по плану 2018

      Отредактировано: plus.google.comu0118414146915687639148~15:30 07.12.17
      #984304
    • megajob megajob
      07.12.1718:54:47

      Для тех кто не приделах — «физпуск» по факту не есть Работа АЭС, в таком состоянии блок может находиться неопределенно много времени и одновременно быть абсолютно не способным на «рабочий» режим.    . Поэтому это будет — обман начальства, фикция, «пыль в газа», для одной из перечисленных станций. Отчитаются «у нас все защибись» и будут черт знает сколько проблемы и недоработки устранять до реального первого вывода блока на рабочую нагрузку    . За другие две — не скажу, такой информации нет.

      #984362
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