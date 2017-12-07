На площадку Ленинградской АЭС-2 доставлена первая партия тепловыделяющих сборок

На площадку энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 доставлена и готовится к загрузке в реактор первая партия тепловыделяющих сборок (ТВС) со свежим ядерным топливом.

«Завоз топлива — знаковое для нас событие. Именно с этого момента начинается обратный отсчёт до начала физического пуска, который состоится в ближайшее время», — заявил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Планируется, что операция по доставке топлива будет завершена в ближайшее время.

После прохождения процедуры входного контроля 163 тепловыделяющие сборки будут поочередно загружены в активную зону реактора, дав старт физическому пуску энергоблока.

До завоза топлива на площадку выполнены все требования федеральных норм и правил в области использования атомной энергии: по маршруту доставки ТВС в зоне действия Ленинградской АЭС завершено устройство автомобильных дорог, в помещениях хранилища свежего топлива введен эксплуатационный режим, объекты первого пускового энергоблока переданы под охрану Национальной Гвардии РФ, получена лицензия на эксплуатацию энергоблока.

В настоящее время топливо с помощью специального автотранспорта завозят с действующей Ленинградской АЭС, где оно находилось на временном хранении после получения от предприятия-изготовителя, и размещают в хранилище энергоблока № 1.