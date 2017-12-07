ПСМ создали высоковольтную станцию во взрывозащитном контейнере

Высоковольтный дизель-генератор производства ПСМ отправился на Тагульское нефтяное месторождение, принадлежащее компании «Роснефть». С начала 2017-го года там идет строительство установки подготовки нефти. Сооружение будет очищать черное золото от пластовых вод и попутного нефтяного газа и подготавливать к долгому пути по магистрали. Как только оборудование запустят в работу, электростанция мощностью 1600 кВт и напряжением 10,5 кВ займется его аварийным энергоснабжением.

Агрегату ПСМ предстоит работать в пожароопасной зоне, в постоянном контакте с горючими веществами. Поэтому ключевым требованием заказчика было подобрать для ДГУ вариант исполнения, соответствующий II степени огнестойкости. Специально для проекта «Роснефти» конструкторы ПСМ изготовили взрывозащитный контейнер. Если по каким-либо причинам станция загорится, металлическая оболочка из негорючего материала не даст огню распространиться вовне и даже под воздействием открытого пламени не будет выделять токсичные вещества или неприятный запах.

Огнестойкость — не единственная «фишка» контейнера ПСМ. Внутри он оснащен дополнительными масляным и топливным баками, а также всевозможными автоматическими системами: газовым пожаротушением, обогревом, вентиляцией, сигнализацией. Автоматика поддерживает микроклимат, благоприятный для станции: ДЭС сможет безотказно работать даже во время сильных морозов Крайнего Севера. Внутреннее пространство контейнера разделено на две части: отсек дизель-генератора и электротехнический отсек. Каждая из частей имеет свой вход — технический специалист получает удобный доступ к любому элементу оборудования.

Сердце электростанции — двигатель Mitsubishi, неоднократно демонстрировавший свою мощь в суровых условиях месторождений. Нефтяники выбирают японский мотор за два ключевых качества: простую конструкцию и выносливость. Mitsubishi не обременен сложной автоматикой, а значит, разобраться в его устройстве и провести техобслуживание сможет любой технический специалист. При этом сервис японцам требуется нечасто: ресурс двигателей Mitsubishi превышает 32 000 моточасов.

Установка подготовки нефти — это оборудование, требующее высокого напряжения. Чтобы обеспечить сооружение необходимыми 10,5 киловольтами, дизель-генератор укомплектовали высоковольтным синхронным генератором Marelli Motori. Он подает напряжение на нагрузку напрямую без дополнительных устройств, что существенно упрощает монтаж ДГУ.

Новая установка подготовки нефти будет обрабатывать природный ресурс перед отправкой в нефтепровод «Ванкор-Пурпе» — магистраль, которая связывает Тагульское месторождение с системами «Транснефти». Дизель-генератор ПСМ проконтролирует, чтобы до конечных потребителей дошел только качественный нефтепродукт.