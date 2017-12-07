Сельский детский сад на 100 мест открыли в Астраханской области

В селе Старокучергановка Наримановского района открылся детский сад «Аистенок». Он построен в рамках частного партнёрства с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р» (КТК) и рассчитан на 100 мест.

Строительство нового двухэтажного здания началось год назад. КТК спонсировал на эти цели в порядке благотворительности почти 54 млн рублей. Помещение сдано под ключ. Благоустроена территория детского сада, оборудованы игровые площадки.

Летом текущего года на средства КТК был открыт детский сад в селе Байбек Красноярского района, завершаются работы в еще одном дошкольном учреждении — в Харабалинском районе.

Летом текущего года на средства КТК был открыт детский сад в селе Байбек Красноярского района, сегодня — в Старокучергановке. Завершаются работы в еще одном дошкольном учреждении — в Харабалинском районе.

На сегодняшний день в Астраханской области полностью ликвидирована очередность в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет. За три года построено пять детских садов в общей сложности на 640 мест, открыто несколько десятков групп при школах и колледжах.