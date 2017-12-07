Мост через реку Сатис открыт в Нижегородской области

В Сарове открылось движение по новому транспортно-пешеходному мосту через Сатис, который поможет решить проблему большого транспортного потока, проходящего по исторической территории Свято-Успенского монастыря — Саровской пустыни.

Проект строительства транспортно-пешеходного моста через реку Сатис разработан для Сарова в 2015 году, его финансирование ведется за счет средств федерального бюджета. Проект предусматривает создание четырехполосного мостового перехода, подъездных путей и кольцевой транспортной развязки, ремонт участков дорог близлежащих улиц. Реализация проекта обошлась в 600 млн рублей.