НК Роснефть пробурила скважину новой конструкции с рекордной общей длиной горизонтального ствола



Среднеботуобинское месторождение

© yakutsk.ru

На Среднеботуобинском месторождении, которое разрабатывает «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», пробурена многоствольная скважина по технологии «Fishbone» (рыбья кость) с рекордной общей длиной горизонтального ствола — 5030 метров.

Технология «Fishbone» (рыбья кость) получила название благодаря конструктивной особенности скважины, напоминающей рыбий скелет, когда от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления. Длина основного ствола скважины составила 1530 метров, каждого из семи боковых стволов — 500 метров.

Уникальная скважина была построена с опережением графика — всего за 58 суток, что намного быстрее, чем бурение двух традиционных скважин. Для ее строительства специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» провели геолого-гидродинамическое моделирование, работу по подбору долот, оптимизировали технологию бурения.

Программа строительства многоствольных скважин реализуется на Среднеботуобинском месторождении для увеличения дебита скважин. Применение технологии «fishbone» позволяет повысить эффективность бурения с учетом сложных геологических условий месторождения. Предприятие планирует продолжить практику бурения скважин по технологии «Fishbone» и в 2018 году.

Внедрение новых технологий бурения — один из приоритетов в стратегии НК «Роснефть». Компания не только строит скважины новой конструкции, но также использует в работе более эффективные буровые растворы и материалы, отдает предпочтение российским поставщикам нефтесервисных услуг в рамках закупочной деятельности.