Отгружена первая партия сжиженного газа с завода «Ямал СПГ»

Первая партия сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери». Вместимость танкера чуть менее 173 000 куб. м СПГ. Погрузка займет от 18 до 20 часов. Тем самым первая очередь завода сжиженного газа введёна в эксплуатацию. Запуск второй и третьей линий запланирован на конец 2018 г. и 2019 г. соответственно.

Стоимость «Ямал СПГ» — около $27 млрд. Из них примерно 20-25% - стоимость обустройства Южно-Тамбейского месторождения, около 60% - строительство завода. Кроме того, на верфи южно-корейской DSME для «Ямала СПГ» было заказано 15 танкеров-газовозов класса Arc7, способных ходить по Северному морскому пути. Общая стоимость заказа в 2014 г. оценивалась в сумму около $5,5 млрд. Танкер Christophe de Margerie стал пилотным судном проекта.

Еще до начала эксплуатации завода объём продукции был законтрактован на 96%. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран АТР и Европы.

ЯМАЛ СПГ — интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м. В рамках реализации проекта создана транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта.