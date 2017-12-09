Школы Архангельской области получили 11 новых автобусов

Новые современные автобусы марок «ГАЗ» и Ford Transit оснащены всем необходимым оборудованием, обеспечивающим безопасность перевозок детей.

Они придут на смену устаревшей технике в Вилегодском, Коношском, Котласском, Приморском, Устьянском, Холмогорском, Верхнетоемском, Красноборском, Мезенском, Няндомском и Пинежском районах. До конца года образовательные учреждения региона получат ещё семь машин. Это будут более вместительные автобусы марок «ПАЗ» и «КАВЗ».

Сейчас в Архангельской области на перевозке школьников задействовано 295 машин, которые ежедневно перевозят почти 8000 детей.