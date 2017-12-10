Новости ВМФ России

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Продолжается дальний поход отряда кораблей Балтийского флота, начавшийся ещё 14 октября.

Совершив с 7 по 9 ноября деловой заход в порт Лимасол на Кипре для пополнения запасов топлива, отряд разделился. Корвет «Бойкий» направился к берегам Сирии, где сменил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый», который с 12 сентября находился на боевой службе в Средиземном море, а корвет «Сообразительный» и танкер «Кола» прошли Суэцкий канал, миновали Красное море и вышли в Аденский залив Аравийского моря.

В течении двух недель отряд нёс антипиратскую вахту в Аденском заливе, дважды совершив заход в Джибути для пополнения запасов и отдыха экипажей, а 7 декабря корвет «Сообразительный», танкер «Кола» и спасательный буксир СБ-921 вновь вернулись в Средиземное море.

Если дальний поход корветов Балтийского флота достаточно широко освещается нашими СМИ, то походы вспомогательных судов редко попадают в информационное поле.

А между тем впервые в истории современной России плавмастерская Балтийского флота ПМ-82 с июня по октябрь находилась в Тартусе, обеспечивая техническую исправность кораблей и судов обеспечения ВМФ России, несущих боевую службу в Средиземном море. 13 ноября ПМ-82 вернулась в Балтийск, а ей на смену в Тартус пришла плавмастерская Черноморского флота ПМ-56.





© Фото Yörük Işık

А сегодня Босфор в направлении Средиземного моря прошло килекторное судно Балтийского флота «Александр Пушкин», которое ещё 1 октября пришло в Чёрное море. О цели межфлотского перехода килектора с Балтики на Чёрное море можно только догадываться.

Не меньший интерес вызывает очередной поход океанографического исследовательского судна ГУГИ «Янтарь» из состава Северного флота. Судно вышло из Новороссийска, прошло Черноморские проливы и Суэцкий канал, а затем с востока обогнуло Африку, совершив по пути заходы в порты Виктория (Сейшельские острова), Порт-Луи (Маврикий) и Кейптаун (ЮАР).

ГУГИ и дальше продолжало бы удивлять нас географией своих интересов, но случившаяся трагедия заставила изменить первоначальные планы — «Янтарь» пересёк Атлантику и 6 декабря приступил к поиску погибшей 15 ноября подводной лодки S42 «San Juan» ВМС Аргентины.





© Фото с сайта royalnavy.mod.uk

28 ноября в главную базу Северного флота Североморск вернулся большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». БПК вышел из Североморска ещё 29 июня, вместе с другими кораблями ВМФ России принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, после чего ушёл на боевую службу. «Вице-адмирал Кулаков» выполнял поставленные командованием флота задачи в Средиземном, Красном и Аравийском морях, за время похода прошёл более 23 тысяч морских миль и совершил деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).





© Фото с сайта shipspotting.com

С 7 по 10 декабря отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» совершил неофициальный визит в порт Тилава (Мьянма). Ранее отряд посетили Джакарту (Индонезия, 27-30 ноября) и ВМБ Саттахип, а также принял участие в военно-морском параде в честь 50-летия образования АСЕАН (Таиланд, 17-21 ноября). Корабли вышли из Владивостока 2 октября.

2 декабря фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прошёл Босфор и Дарданеллы, это уже 4-й в этом году поход корабля на боевую службу в Средиземное море.





© Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото Rick Francona , Yörük Işık , с сайтов royalnavy.mod.uk , shipspotting.com и forums.airbase.ru