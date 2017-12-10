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Транспорт и логистика

В районные школы Вологодской области поступили 20 школьных автобусов

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В Вологодскую область поступило 20 школьных автобусов.

«Новые автобусы распределены в 19 районов. В Вожегодский, Грязовецкий, Чагодощенский, Усть-Кубинский и Череповецкий районы поступят автобусы на 10—12 человек. Бабаевский, Бабушкинский, Великоустюгский, Тарногский и Сокольский районы получат автобусы на 13—20 человек. В Белозерский, Вологодский, Тотемский, Грязовецкий, Нюксенский, Кичменгско-Городецкий, Сямженский, Устюженский и Никольский районы направят автобусы на 22—24 человека. Самый вместительный автобус — на 30 человек — отправится в Вытегорский район.

При распределении автобусов учитывалось наличие у школы транспортных средств старше десяти лет, степень их износа, количество школьников, число маршрутов, сообщает пресс-служба правительства региона.

20 новых школьных автобусов поступили в Вологодскую область за счет средств федерального бюджета по программе поддержки автомобильной промышленности на 2017 год.

https://cherinfo.ru/news/91723-sudskaa-skola-v-cerepoveckom-rajone-polucila-novyj-avtobus

Вологодская область, школьные автобусы
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