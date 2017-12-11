Газотурбинная электростанция запущена на нефтяном месторождении в Тюменской области

«Сургутнефтегаз» ввел очередной объект собственной генерации — ГТЭС на Южно-Нюрымском месторождении. Газотурбинная электростанция мощностью 8 МВт создана на базе двух ГТУ «Урал-4000» производства АО «ОДК-Авиадвигатель». ГТЭС работает в когенерационном цикле — производит электроэнергию и тепло для промысловой инфраструктуры. Режим работы станции круглосуточный, круглогодичный. Оборудование ГТЭС имеет полное резервирование. Это исключает ее полный останов при проведении планово-предупредительных и ремонтных работ.

Находясь непосредственно на месторождении, станция использует попутный нефтяной газ в качестве топлива. Это помогает решить проблему утилизации попутного нефтяного газа и существенно уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Сжатие ПНГ и его подачу в турбины обеспечивает дожимная компрессорная станция (ДКС) ангарного типа из двух агрегатов производительностью по 6 000 м3/ч. Очистку газа на входе в каждый компрессор осуществляет двухступенчатый фильтр-скруббер с автоматической дренажной системой.