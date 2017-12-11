Липецкий завод «Свободный сокол» -один из крупнейших производителей чугунных труб в СНГ

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Липецкая трубная компания «Свободный сокол» является крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения и единственным производителем труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в диапазоне диаметров от 80 до 1000 мм в России и странах СНГ. Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет — 25%.

Сегодня это современное предприятие, в со­став которого входят семь цехов и производств с развитой инфраструктурой, оснащённое уникальным оборудованием ведущих мировых фирм и рассчитанное на ежегодное производство 300 тысяч тонн труб и соединительных фасонных частей из высокопрочного чугуна с широким спектром соединений и покрытий.

Компания имеет разветвлённую дилерскую сеть практически во всех регионах Российской Федерации, а также на территории стран СНГ, и осуществляет поставки за рубеж в Европу и Азию.

Трубы из ВЧШГ производятся длиной 6 метров, с внутренним и наружным защитным покрытиями. Вся трубная продукция сертифицирована на соответствие международным и российским стандар­там и имеет экспертные заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби­телей и благополучия человека.

Расположенная в г. Липецке — административ­ном и промышленном центре Липецкой области, имеющем выгодное географическое положение, развитую инфраструктуру и транспортные ком­муникации, липецкая трубная компания «Свободный сокол» готова к взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству с отечественными и зарубежными партнерами по поставкам высоко­качественных напорных труб из высокопрочного чу­гуна с шаровидным графитом и фасонного литья.