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Липецкий завод «Свободный сокол» -один из крупнейших производителей чугунных труб в СНГ

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Липецкая трубная компания «Свободный сокол» является крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения и единственным производителем труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в диапазоне диаметров от 80 до 1000 мм в России и странах СНГ. Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет — 25%.

Сегодня это современное предприятие, в со­став которого входят семь цехов и производств с развитой инфраструктурой, оснащённое уникальным оборудованием ведущих мировых фирм и рассчитанное на ежегодное производство 300 тысяч тонн труб и соединительных фасонных частей из высокопрочного чугуна с широким спектром соединений и покрытий.

  •  © investlipetsk.ru

Компания имеет разветвлённую дилерскую сеть практически во всех регионах Российской Федерации, а также на территории стран СНГ, и осуществляет поставки за рубеж в Европу и Азию.

  •  © rublevkalip.ru

Трубы из ВЧШГ производятся длиной 6 метров, с внутренним и наружным защитным покрытиями. Вся трубная продукция сертифицирована на соответствие международным и российским стандар­там и имеет экспертные заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби­телей и благополучия человека.

Расположенная в г. Липецке — административ­ном и промышленном центре Липецкой области, имеющем выгодное географическое положение, развитую инфраструктуру и транспортные ком­муникации, липецкая трубная компания «Свободный сокол» готова к взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству с отечественными и зарубежными партнерами по поставкам высоко­качественных напорных труб из высокопрочного чу­гуна с шаровидным графитом и фасонного литья.

http://ltk.svsokol.ru/ru/about/company

производство, металлургия
  • Нет аватара termometrix
    11.12.1714:55:52

    Чугунные трубы отличаются повышенными характеристиками прочности, надежности, устойчивости к сильным резким перепадам температур. Такие трубы обладают наибольшим сроком эксплуатации, который во многих случаях может достигать 80 лет. Немаловажным преимуществом чугунных труб является то, что они способны успешно противостоять коррозии. Также для многих потребителей основополагающим фактором при выборе труб из данного материала является сравнительно невысокая цена.

    Чугунные трубы становятся наиболее оптимальным выбором в случаях, когда нужно проложить канализационную систему, которая будет обслуживать многоквартирные дома, крупные промышленные предприятия и другие серьезные объекты. Также трубы из данного материала нередко используются при строительстве частных коттеджей, хозяева которых предпочитают надежность и прочность во всем.

     http://ltk.svsokol.ru/ru/...hinfo/use/teplosnabzhenie 

    #985633
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