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arslan86 Производство

Как в России делают чугунные печи для бани: от модели из МДФ до отливки

Покупатель видит готовую чугунную печь, но её производство начинается задолго до плавки металла. Сначала конструкторы создают будущую деталь в цифровом виде, затем по этой модели на станке с ЧПУ изготавливают точную оснастку. Уже с её помощью получают песчаную форму, в которую заливают расплавленный чугун.

Так устроен один из этапов производства российских банных печей «Техно Лит». В этой технологической цепочке есть малозаметная, но важная операция: пористую модельную оснастку из МДФ необходимо укрепить и подготовить к многократному использованию.

Оснастка из МДФ © mpkm.org

Полный цикл российского производства

«Техно Лит» работает на рынке литейного производства с 2008 года. У компании есть производственные площадки полного цикла в Московской, Волгоградской и Тульской областях, собственное конструкторское бюро и парк станков с ЧПУ.

В 2011 году предприятие начало выпуск чугунных банных печей под маркой GEFEST, а первая серийная модель появилась в 2012 году. Сегодня завод производит несколько линеек печей и самостоятельно выполняет ключевые этапы — от разработки конструкции и изготовления оснастки до получения чугунных деталей.

Полный цикл позволяет не заказывать литейные модели на стороне и вносить изменения в конструкцию непосредственно на производстве.

Сначала появляется не печь, а её точная модель

До заливки чугуна необходимо получить геометрически точный прообраз каждой будущей детали. Для этого конструкторская документация переводится в программу для станка с ЧПУ, а модельную оснастку изготавливают из МДФ.

Фрезерование модельной оснастки из МДФ на станке с ЧПУ. © mpkm.org

МДФ хорошо обрабатывается: фреза может формировать наружные поверхности, внутренние полости, пазы, каналы, выступы и мелкие элементы сложного рельефа. Для крупных деталей заготовку собирают из нескольких склеенных листов, после чего станок обрабатывает её как единый массив.

Заготовка для модельной оснастки, собранная из нескольких слоёв МДФ. © mpkm.org

Такая технология позволяет получать объёмные модели сложной формы без изготовления массивной заготовки из цельного материала.

Зачем модели нужна полиуретановая грунтовка

У удобного в обработке МДФ есть особенность — пористая структура. Особенно интенсивно впитывают жидкость открытые торцы, кромки и участки, по которым прошла фреза. Без дополнительной подготовки поверхность может пылить, а небольшие элементы и острые грани — постепенно осыпаться и терять точность.

С 2019 года ООО «МПКМ» поставляет «Техно Лит» полиуретановые грунтовки для обработки модельной оснастки. Состав проникает в поры МДФ и после отверждения уплотняет его поверхностный слой.

Обработка помогает:

  • укрепить торцы, кромки и фрезерованные участки;

  • уменьшить пылеобразование;

  • снизить впитывающую способность поверхности;

  • дольше сохранять мелкие элементы и сложный рельеф;

  • повысить стойкость оснастки при повторном использовании.

Фрезерованные детали модельной оснастки. На таких элементах особенно важно сохранить кромки, углубления и мелкий рельеф. © mpkm.org

Грунтовка не является материалом готовой печи и не соприкасается с огнём при её эксплуатации. Она работает раньше — на этапе подготовки производственной оснастки.

От модели к песчаной форме

После фрезерования отдельные элементы соединяют, проверяют геометрию и подготавливают поверхность. Собранную модель используют для изготовления песчаной литейной формы.

Формовочная смесь воспроизводит рельеф оснастки. Затем модель извлекают, и внутри формы остаётся полость с геометрией будущей чугунной детали. Эту полость заполняют расплавленным металлом.

После охлаждения отливку освобождают от формы и направляют на последующие производственные операции. Из отдельных чугунных элементов собирают корпус, каменку и другие узлы печи.

Комплект модельной оснастки для производства деталей чугунных банных печей. © mpkm.org

Точность готовой отливки во многом начинается именно здесь — с качества модели. Если оснастка теряет геометрию, дефект будет повторяться в каждой полученной по ней форме. Поэтому защита поверхности МДФ влияет не на свойства чугуна, а на стабильность производственного процесса и повторяемость деталей.

Незаметные материалы большого производства

На заводе легко заметить плавильное оборудование, станки и массивные чугунные отливки. Гораздо реже внимание обращают на вспомогательные материалы, которые работают между основными операциями.

Полиуретановая грунтовка — один из таких примеров. В готовой печи её нет, но она помогает продлить срок службы модельной оснастки, сохранить сложный рельеф и воспроизводить детали с заданной геометрией.

«Мне самому как любителю бани этот пример особенно интересен. Обычно мы смотрим только на готовую печь и не задумываемся, сколько инженерных и технологических операций предшествует её появлению. Небольшая банка грунтовки кажется мелочью на фоне литейного производства, но именно из таких операций складывается устойчивый производственный процесс», — отмечает директор ООО «МПКМ» Арслан Кинзябулатов.

Российское производство — это не только готовое изделие и не только крупное оборудование. Это ещё и длинная цепочка решений, где конструкторская работа, станочная обработка, модельная оснастка, формовочные материалы и защитные составы должны работать как единая система.

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Источник: mpkm.org

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