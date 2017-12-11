«Скорая помощь» Удмуртии получила 22 автомобиля с оборудованием российского производства

Ключи от новых автомобилей, в том числе двух реанимобилей, были переданы 11 декабря, главным врачам больниц и станций скорой помощи региона. Все машины закуплены за счёт средств бюджета Удмуртии, это обошлось в 75 млн рублей.

В целом в 2017 году в республику должны поступить 60 единиц санитарного автотранспорта. Ожидается поступление ещё 38 автомобилей за счёт федеральных средств.

Очень важно, что в машинах есть оборудование «Аксиона» и других предприятий Удмуртии. Не менее важно: 90 процентов всего оборудования для этих автомобилей произведено в России.

Работа по обновлению парка санитарного транспорта Удмуртии за счёт бюджета Удмуртии и Российской Федерации, при участии благотворительных фондов и социально ориентированного бизнеса, началась в конце 2015 года. С учётом поставок техники 2017 года республиканский парк автомобилей скорой помощи будет обновлён к уровню 2015 года на 70 процентов.