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Спортивные объекты

Спортивный комплекс с плавательным бассейном открыт в Ростовской области

  •  © www.donland.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Соцгород Новочеркасска построен в рамках социальной программы «Газпром — детям». Центр рассчитан почти на 2000 посетителей в день — и детей, и взрослых. Доступен не только для воспитанников спортшкол, но и для всех желающих.

Площадь бассейна и игрового большого зала в новом ФОКе составляет 747 м2, площадь зала для единоборств 290 м2, есть тренажерный и гимнастический залы. В спорткомплексе также разместились тренажерные залы, помещения для занятий гимнастикой и фитнесом, фито-бар. Планируется, что в спортивном комплексе детвора и взрослые будут заниматься плаванием, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой, футбол, баскетбол, гандбол другими видами спорта.

В Ростовской области за последние годы в рамках социального проекта «Газпром-детям» возведено 69 общедоступных многофункциональных спортивных площадок.

  •  © cityug.ru
  •  © cityug.ru

В следующем году планируется завершить постройку спорткомплексов в Аксае и Орловском районе, а также приступить к возведению спорткомплекса с ледовым полем в Новошахтинске.

  •  © cityug.ru

http://www.donland.ru/news/Viktor-Zubkov-i-Vasilijj-Golubev-otkryli-sportivnyjj-kompleks-v-Novocherkasske?pageid=92218&mid=83793&itemId=81123

Ростовская область, спортивные объекты
  • Нет аватара Mexa
    11.12.1719:32:59

    возможно стоит добавить тег «Новочеркасск»    

    #985773
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