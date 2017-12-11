Спортивный комплекс с плавательным бассейном открыт в Ростовской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Соцгород Новочеркасска построен в рамках социальной программы «Газпром — детям». Центр рассчитан почти на 2000 посетителей в день — и детей, и взрослых. Доступен не только для воспитанников спортшкол, но и для всех желающих.

Площадь бассейна и игрового большого зала в новом ФОКе составляет 747 м2, площадь зала для единоборств 290 м2, есть тренажерный и гимнастический залы. В спорткомплексе также разместились тренажерные залы, помещения для занятий гимнастикой и фитнесом, фито-бар. Планируется, что в спортивном комплексе детвора и взрослые будут заниматься плаванием, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой, футбол, баскетбол, гандбол другими видами спорта.

В Ростовской области за последние годы в рамках социального проекта «Газпром-детям» возведено 69 общедоступных многофункциональных спортивных площадок.

В следующем году планируется завершить постройку спорткомплексов в Аксае и Орловском районе, а также приступить к возведению спорткомплекса с ледовым полем в Новошахтинске.