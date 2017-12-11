На фармацевтическом заводе «Новартис-Нева» в Санкт-Петербурге запущено коммерческое производство

Первым препаратом, произведенным «Новартисом» в России, стал Кетонал® ДУО, предназначенный для лечения воспалительных процессов различного происхождения.

В течение последующих месяцев предприятие намерено вывести еще несколько лекарственных препаратов различного спектра действия. В общей сложности «Новартис» намерен локализовать на производстве в Санкт-Петербурге порядка 40 препаратов, как дженериков, так и инновационных, находящихся под патентом. Все они относятся к классу социально-значимых. В перспективе продукция предприятия будет поставляться не только в Россию, но и на экспорт.

Первая партия локально произведенного препарата, предназначенного для лечения воспалительных процессов различного происхождения, будет доступна для российских пациентов уже в первом полугодии 2018 года.

Объем вложений компании в завод «Новартис-Нева» составил 138 млн долларов, большая часть которых пошла на приобретение высокотехнологического оборудования. Предприятие находится на площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны Санкт-Петербурга. Его открытие состоялось в 2015 году. Два последующих года происходил трансфер технологий и процессы регистрации препаратов.

Производство полного цикла «Новартис Нева» построено в соответствии с российскими и международными требованиями. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 1,5 млрд единиц твердых лекарственных форм в год.

В перспективе «Новартис Нева» продолжит постепенно наращивать объемы производства для обеспечения доступности препаратов компании на российском рынке. На данный момент компанией ведутся активные работы по переносу с зарубежных площадок инновационных технологий для целого ряда препаратов, два из которых уже одобрены Министерством здравоохранения РФ, а три находятся в процессе регистрации.