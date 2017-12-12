Многофункциональный стадион открыт в Ставропольском крае
В с. Новоселицком состоялось открытие спортивного многофункционального стадиона.
На строительство объекта затрачно 84 миллиона рублей.
Стадион расположился на площади в 3,6 гектара. Комплекс имеет футбольное поле, площадки для других игровых видов спорта и зрительские трибуны. В следующем году будет открыта детско-юношеская спортивная школа. В ней смогут заниматься футболом, волейболом и лёгкой атлетикой 540 человек.
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- Седое Лихо
- 12.12.201700:23
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