Многофункциональный стадион открыт в Ставропольском крае

В с. Новоселицком состоялось открытие спортивного многофункционального стадиона.

На строительство объекта затрачно 84 миллиона рублей.

Стадион расположился на площади в 3,6 гектара. Комплекс имеет футбольное поле, площадки для других игровых видов спорта и зрительские трибуны. В следующем году будет открыта детско-юношеская спортивная школа. В ней смогут заниматься футболом, волейболом и лёгкой атлетикой 540 человек.