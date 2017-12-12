Для ВМФ России заказаны два катера на воздушной подушке типа «Манул» проекта 23321

Петербургское АО «Центральное конструкторское бюро „Нептун“» построит два катера на воздушной подушке для патрульных ледоколов проекта 23350, заказанных флотом на Адмиралтейских верфях, рассказал «Ъ» генеральный директор конструкторского бюро Константин Куксин. Судно на воздушной подушке (СВП) «Манул» разработано на базе СВП «Пардус», также созданного ЦКБ «Нептун». По словам господина Куксина, сегодня бюро спроектировало и построило уже три «Пардуса», два из которых созданы для Министерства обороны РФ.

Изображение катера на воздушной подушке проекта 23321 (шифр «Манул») (с)

Отличием «Манула» от базовой модели, в частности, будет укрепленный корпус из алюминия и композитной брони. Головной «Манул» уже заложен на производственной площадке ЦКБ, расположенной на территории Северной верфи. Его поставят на головной патрульный корабль «Иван Папанин», заложенный на Адмиралтейских верфях весной. Второе СВП предназначено для корабля «Николай Зубов», закладка которого запланирована на следующий год. Первое СВП, по словам господина Куксина, будет поставлено Адмиралтейским верфям во втором квартале 2019 года. Длительный период постройки объясняется проведением конструкторских работ и испытаний катера, который изготавливается впервые. Генеральный директор ЦКБ не раскрыл цену контракта, сославшись на запрет разглашать сведения о гособоронзаказе. По этой же причине на вопросы «Ъ» не ответили Адмиралтейские верфи.

Как следует из данных на сайте госзакупок, Адмиралтейские верфи заплатят производителю «Манулов» 222,44 млн рублей. Таким образом, одно СВП обойдется Минобороны в 111,22 млн рублей. Второе будет поставлено не позже 1 февраля 2021 года. Катерам присвоены заводские строительные номера 02460 и 02461.

Патрульные корабли ледокольного типа проекта 23350 предназначены для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов. На борту каждого патрульного ледокола также разместят по два боевых катера типа «Раптор», которые построит частный судостроительный завод «Пелла». Как пояснили собеседники «Ъ» в отрасли, катера на воздушной подушке нужны для десантных операций в случаях, когда «Рапторы» не смогут вплотную подойти к берегу из-за кромки льда или мелководья.

ЦКБ «Нептун» входит в «Корпорацию „Оборонные технологии“», объединяющую несколько активов, работающих на гособоронзаказ. В советское время бюро специализировалось на проектировании СВП. Финансовые результаты ЦКБ за 2016 год не опубликованы, в 2014-2015 годах оборот компании составлял 320-330 млн рублей. В 2014 году бюро получило прибыль в 70 млн рублей, а в 2015 году ушло в убыток на 7 млн рублей.

По словам Константина Куксина, прибыль ЦКБ сегодня невелика. Для ее увеличения предприятию требуются заказы на большие серии судов, в частности, на предприятии рассчитывают получить заказ на серию «Манулов» после строительства первых двух изделий.