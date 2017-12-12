Артиллеристы ЗВО в Подмосковье получили новые гаубицы «Мста-СМ» и РСЗО «Ураган»



Новейшие гаубицы «Мста-СМ» поступили в войска

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На вооружение нового артиллерийского соединения, дислоцированного в Московской области, поступили 12 самоходных гаубиц 2С33 «Мста-СМ» и 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Эти системы значительно повысят боевые возможности соединения Западного военного округа при проведении оборонительных и наступательных операций.

«Мста-СМ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Основу огневой мощи 2С33 «Мста-СМ» составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.

РСЗО «Ураган» предназначена для поражения укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, артиллерии, тактических ракетных комплексов, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. Дальнобойная 220-мм РСЗО позволяет вести огонь, как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 16 направляющих по целям на площади около 40 га, находящимся на удалении до 35 км.

Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийского соединения поступит около 10 новейших противотанковых ракетных комплексов «Штурм».