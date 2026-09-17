В России восстановили известное советское высшее танковое командное училище

Созданное впервые летом 1941 года для подготовки командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей для тяжёлых танков и САУ танковое училище в Челябинске — во второй раз за его историю — восстановили. Официальная церемония открытия прошла в День Танкиста 13 сентября 2026 года. Где готовили и обучают сегодня танкистов в нашей стране? Рассказываем:

Третья жизнь ЧВТКУ

Челябинское высшее танковое командное училище — одно из известных военных учебных заведений нашей страны. Оно появилось летом 1941 года, когда страна уже вступила в Великую Отечественную войну, и сначала называлось Челябинским танковым училищем. В военные годы оно превратилось в важнейший центр подготовки командиров для бронетанковых частей. За 1941-1945 годы здесь получили офицерские звания около семи тысяч танкистов, что было очень высоким показателем для подобных училищ. С 1942 по 1945 год состоялось тридцать семь выпусков. Курсанты не только осваивали теорию и вождение, но и помогали собирать боевые машины на челябинских заводах, после чего многие отправлялись на фронт. Среди выпускников училища двадцать один Герой Советского Союза и восемь Героев Российской Федерации, а с учётом всех периодов существования училища в его истории насчитывается сто одиннадцать Героев Советского Союза и три Героя России. Челябинск в годы войны называли Танкоградом, и это неофициальное имя подчёркивало особую роль города и училища в создании танковой мощи страны. Но в 1948 году училище расформировали.

Второе рождение произошло 30 ноября 1966 года, когда было создано Челябинское высшее танковое командное училище. В 1968 году ему вручили боевое знамя и присвоили почётное наименование в честь пятидесятилетия Великого Октября. В 1998 году учебное заведение переименовали в Челябинский танковый институт, а в 2007 году его ликвидировали.

13 сентября 2026 года, в День танкиста, Челябинское высшее танковое командное училище в третий раз открылось с торжественной церемонией и вручением боевого знамени. Сегодня в Челябинске снова готовят танковых командиров, а также специалистов по применению беспилотных летательных аппаратов. Первый набор нашего времени принял более двухсот сорока курсантов, среди которых было восемьдесят шесть участников специальной военной операции.

После возвращения в систему Челябинского училища система подготовки офицеров-танкистов в России опирается на несколько основных учебных заведений:

Казанское высшее танковое командное училище остаётся старейшим и одним из главных центров подготовки командиров взводов. Курсанты обучаются на современных танках Т-72Б3М, Т-80, Т-14.

остаётся старейшим и одним из главных центров подготовки командиров взводов. Курсанты обучаются на современных танках Т-72Б3М, Т-80, Т-14. Челябинское высшее танковое командное училище , открытое вновь в 2026 году, продолжает традиции прежней школы и расширяет профиль за счёт подготовки операторов беспилотных систем.

, открытое вновь в 2026 году, продолжает традиции прежней школы и расширяет профиль за счёт подготовки операторов беспилотных систем. Омский автобронетанковый инженерный институт является единственным высшим военным учебным заведением, которое готовит инженеров-танкистов и автомобилистов. Он входит в структуру Военной академии материально-технического обеспечения и ведёт обучение по танкотехническому обеспечению войск и танкотехническому обеспечению Воздушно-десантных войск в течение пяти лет.

является единственным высшим военным учебным заведением, которое готовит инженеров-танкистов и автомобилистов. Он входит в структуру Военной академии материально-технического обеспечения и ведёт обучение по танкотехническому обеспечению войск и танкотехническому обеспечению Воздушно-десантных войск в течение пяти лет. Подготовка офицеров-танкистов может также вестись в других военных вузах и на военных кафедрах или в учебных центрах при гражданских университетах, но именно перечисленные выше 3 заведения являются профильными.

А как эта система работала в СССР?

В Советском Союзе существовала широкая и многоуровневая сеть танковых училищ. Они делились на высшие командные, которые выпускали командиров взводов, и танковые или танко-технические, которые готовили командиров и техников. Среди высших командных училищ были Ташкентское высшее танковое командное училище, работавшее с 1918 по 1991 год и носившее имя маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко; Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, которое вело историю с 1918 года как пехотные курсы, в 1932 году стало бронетанковым, а в 1991 году было преобразовано в суворовское училище и носило имя В. И. Ленина; Казанское высшее танковое командное училище, ведущее историю с 1923 года; Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, носившее имя Верховного Совета Украинской ССР; Благовещенское высшее танковое командное училище, существовавшее с 1941 по 1999 год и носившее имя маршала Советского Союза К. А. Мерецкова; Челябинское высшее танковое командное училище; и Омское высшее танковое командное училище, которое в 1973 году было преобразовано из танко-технического в командное и носило имя маршала Советского Союза П. К. Кошевого. Кроме них, действовали танковые и танко-технические училища, ставшие основной базой подготовки кадров в годы Великой Отечественной войны. Это были первое Саратовское Краснознамённое танковое училище, второе Саратовское танковое училище, третье Саратовское танковое училище, Казанское танковое училище, первое Ульяновское Краснознамённое танковое училище имени В. И. Ленина, второе Ульяновское танковое училище, Сызранское танковое училище, Сталинградское танковое училище, Майкопское танковое училище имени Фрунзе, первое Харьковское танковое училище имени Сталина, второе Харьковское танковое училище, третье Харьковское танковое училище, Чкаловское танковое училище, Челябинское танковое училище, переименованное в 1943 году в Челябинское танко-техническое училище, Кунгурское танко-техническое училище, первое Горьковское танковое училище, второе Горьковское танковое училище, Соликамское танковое училище, Котласское танковое училище, Камышинское танковое училище, второе Казанское танковое училище и Пушкинское танковое училище. Также существовали училища самоходной артиллерии, военное мотоциклетное училище и третье Горьковское мотоциклетное училище. Офицеров-танкистов готовили и в Военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, и на курсах усовершенствования офицерского состава. Этот перечень неполон, потому что в военные годы многие училища создавались, расформировывались, передислоцировались и меняли профиль.

Советская армия прошла два крупных сокращения — после Великой Отечественной войны и во время правления Хрущева. Особенно, плохо к танковым войскам относились при Хрущеве — считалось, что наступила эпоха ракет и ядерного оружия, и танки своё отслужили. После 1991 года с разрушением СССР начала разваливаться и систем училищ. Часть из них оказалась за пределами России, а в самой России их число сократилось. Последнее закрытие было как раз в Челябинске, уже в 2007 году. Но сегодня запрос на обучение квалифицированных специалистов танковых войск снова вырос, поэтому и произошёл третий в истории запуск Челябинского ВТКУ.

Иван Захаров