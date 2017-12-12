ВДВ РФ приняли на вооружение новейшие разведывательные химические машины РХМ-5М

ВДВ РФ приняли на вооружение разведывательные химические машины, созданные в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Повозка-2». Об этом, сообщил командующий ВДВ.

«В 2017 году принята на вооружение разведывательная химическая машина (РХМ-5М), разработанная в рамках опытно-конструкторской работы «Повозка-2», — сказал командующий ВДВ в ходе сбора руководящего состава ВДВ, который проводится в период с 11 по 15 декабря на базе Рязанского парашютно-десантного полка под его руководством. Рассказывая о перспективных разработках ВДВ, командующий отметил работу над новыми средствами ПВО по ОКР «Барнаул-Т». По его словам, уже приняты «на снабжение» десантируемый модуль планирования, который может одновременно сопровождать до 100 воздушных объектов, и десантируемый модуль разведки и управления, способный обнаруживать цели на расстоянии до 40 км.

Кроме того, завершились государственные испытания учебно-тренировочного комплекса для подготовки к работе с парашютной системой «Арбалет», пользоваться которой одновременно могут до 10 военнослужащих. «В рамках совершенствования системы управления ВДВ и расширения возможностей автоматизированного управления войсками проводится ОКР «Кассиопея-Д». В результате появится базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления, который будет устанавливаться на базовом бронированном гусеничном шасси БМД-4М, БТР-МДМ» сообщил командующий ВДВ.