Казань и районы Татарстана получили 207 новых машин для уборки дорог

Организации жилищно-коммунального комплекса девяти районов Татарстана во вторник, 12 декабря получили ключи от 22 новых комбинированных машин на базе шасси «КАМАЗ». Также муниципалитеты получили снегопогрузчики, автогрейдеры, погрузчики на базе шасси «МТЗ» и другую технику.

Всего в республике было закуплено 207 единиц коммунальной техники по потребности муниципальных районов РТ на 717,65 млн рублей.

Обновление парка спецтехники на этот раз коснулось девяти муниципалитетов республики, среди которых город Казань, Буинский, Апастовский, Мамадышский, Бугульминский, Тетюшский, Альметьевский муниципальные районы и др. Помимо комбинированных дорожных машин на базе шасси «КАМАЗ» муниципалитеты получили снегопогрузчики, автогрейдеры, погрузчики на базе шасси «МТЗ» и другую технику.