«Судоремонтно-судостроительная корпорация» за год передала ВМФ и ФСБ семь плавучих причалов

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (ССК; Городец, Нижегородская область) в 2017 году передало ВМФ России шесть плавучих причалов. Седьмой причал предназначен для Пограничной службы ФСБ России. Об этом FlotProm сообщил начальник отдела по связям с заказчиками и общим вопросам ССК Сергей Молодцов.

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© ic.pics.livejournal.com Построенный в 2016 году для Северного флота ВМФ России на ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) плавучий тяжелый железобетонный причал ПЖТ-75 проекта 16181

Летом-осенью предприятие отправило заказчикам два плавучих металлических причала-энергопонтона проекта 15163. Подобными сооружениями оснащают, к примеру, новый комплекс базирования российских стратегических подводных ракетоносцев «Борей» в Вилючинске.

Еще два плавучих тяжелых железобетонных причала [в том числе ПЖТ-86] проекта 16181 отправили на Северный флот.

ВМФ также получил плавучий металлический причал проекта ПМ61М1. Близкий по конструкции причал ПМ61М отправился в Крым, он предназначен для регионального погрануправления ФСБ России.

Наконец, 23 октября судостроители передали флоту плавучий полутяжелый железобетонный причал ПЖ-61М проекта 824М.

Как рассказали FlotProm в ССК, все коммуникации причалов — современные, в сравнении с советскими проектами сооружения модернизированы: «прежним остался только корпус».

Фактический срок службы железобетонных причалов гораздо выше регламентированных 30 лет и составляет более полувека. Об этом FlotProm рассказал Олег Вавилов, конструктор предприятия-проектанта причалов — ЦКБ «Монолит».

По его словам, поставленные флоту причалы проектов 824М или ПМ61-М1 обеспечивают одовременную стоянку пары подлодок или двух надводных кораблей водоизмещением до 5000 тон каждый. Сооружения также позволяют подавать на корабли с берега воду, пар, электричество и воздух.

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» находится в Городце Нижегородской области. В 2016 году предприятие передало заказчикам пять плавучих причалов и дебаркадер. Выручка компании от продажи товаров за прошлый год составила 1,8 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете предприятия. В 2018 году ССК должна передать ВМФ четыре причала.