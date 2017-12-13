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Судостроение и судоходство

«Судоремонтно-судостроительная корпорация» за год передала ВМФ и ФСБ семь плавучих причалов

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (ССК; Городец, Нижегородская область) в 2017 году передало ВМФ России шесть плавучих причалов. Седьмой причал предназначен для Пограничной службы ФСБ России. Об этом FlotProm сообщил начальник отдела по связям с заказчиками и общим вопросам ССК Сергей Молодцов.

  • 24_2016 г. (пр. 16181 стр. № 1319)_cr
  • 24_2016 г. (пр. 16181 стр. № 1319)_cr
  •  © ic.pics.livejournal.com
Построенный в 2016 году для Северного флота ВМФ России на ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) плавучий тяжелый железобетонный причал ПЖТ-75 проекта 16181

Летом-осенью предприятие отправило заказчикам два плавучих металлических причала-энергопонтона проекта 15163. Подобными сооружениями оснащают, к примеру, новый комплекс базирования российских стратегических подводных ракетоносцев «Борей» в Вилючинске.

Еще два плавучих тяжелых железобетонных причала [в том числе ПЖТ-86] проекта 16181 отправили на Северный флот.

ВМФ также получил плавучий металлический причал проекта ПМ61М1. Близкий по конструкции причал ПМ61М отправился в Крым, он предназначен для регионального погрануправления ФСБ России.

Наконец, 23 октября судостроители передали флоту плавучий полутяжелый железобетонный причал ПЖ-61М проекта 824М.

Как рассказали FlotProm в ССК, все коммуникации причалов — современные, в сравнении с советскими проектами сооружения модернизированы: «прежним остался только корпус».

Фактический срок службы железобетонных причалов гораздо выше регламентированных 30 лет и составляет более полувека. Об этом FlotProm рассказал Олег Вавилов, конструктор предприятия-проектанта причалов — ЦКБ «Монолит».

По его словам, поставленные флоту причалы проектов 824М или ПМ61-М1 обеспечивают одовременную стоянку пары подлодок или двух надводных кораблей водоизмещением до 5000 тон каждый. Сооружения также позволяют подавать на корабли с берега воду, пар, электричество и воздух.

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» находится в Городце Нижегородской области. В 2016 году предприятие передало заказчикам пять плавучих причалов и дебаркадер. Выручка компании от продажи товаров за прошлый год составила 1,8 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете предприятия. В 2018 году ССК должна передать ВМФ четыре причала.

http://flotprom.ru/2017/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0206/

ССК, Нижегородская область
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    13.12.1712:59:54

    Летом-осенью предприятие отправило заказчикам два плавучих металлических причала-энергопонтона проекта 15163. Такими сооружениями оснащают, в частности, новый комплекс базирования российских стратегических подводных ракетоносцев «Борей» в Вилючинске.

    В этом году Вилючинску ничего не досталось от ССК. Все причалы для ВМФ ушли на СФ и ЧФ

     https://www.gsverf.ru/new...akanchivaet------god.html 

    #986532
  • Нет аватара domnich
    13.12.1715:31:18

    Сегодня в пункте базирования гидрографических судов Северного флота — п. Мишуково начались работы по замене старых выслуживших срок плавпричалов. В работе принимают участие плавкран ПК-7500 и недавно вошедший в состав аварийно-спасательного отряда СФ модульный катер «Спасатель Кононенко».

    Всего в ближайшее время планируется заменить в Мишуково два плавпричала. Новые причалы уже доставлены и ошвартованы к старым, подлежащим замене плавпричалам.

    Отредактировано: domnich~15:57 13.12.17
    #986579
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