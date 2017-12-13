Линию производства химических стабилизаторов запустили в Ставропольском крае

ООО «Ставропольский завод стабилизаторов полимеров», находящийся под управлением компании «Ритм-Б» запустил в эксплуатацию первую в России линию по производству комплексных стабилизаторов для химической промышленности.

Стоимость новой линии составила 100 млн рублей.

Спрос на новую продукцию уже есть, в том числе из-за границы, поэтому предприятие рассчитывает удвоить годовой объём производства с 1 до 2 миллиардов рублей через два года.

Раньше завод производил только однокомпонентные стабилизаторы — химические соединения, необходимые для снижения разрушающих воздействий на полимеры (пластмассы, резины, лаки, клеи) и был единственным их российским поставщиком. Однако на рынке востребованы комплексные решения из точных смесей стабилизаторов под разные цели. Они закупались за границей, где, зачастую, производились из ставропольских компонентов. Благодаря вводу новой линии на рынке появился отечественный производитель комплексных стабилизаторов.