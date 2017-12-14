Ферма для выращивания герефордов открыта в Томской области

Состоялось открытие нового животноводческого комплекса мясного направления в деревне Березовка Первомайского района, построенного ООО «Березовская ферма». Комплекс получил название «Мраморной фермы», поскольку здесь выращиваются герефорды. К строительно-монтажным работам предприятие приступило в августе, а уже к ноябрю строители возвели 15 объектов, необходимых для развития предприятия, в том числе, новая ферма на 1 300 голов, комбикормовый цех, оснащенный экструдером, откормочные площадки для бычков, коровники, выгульные дворы и ветеринарную зону.

Стоимость проекта реализуемого «Агрохолдингом «Томский» составила 185 млн рублей.

Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве — 1364 голов, в том числе 534 маточного. Успешное завершение инвестпроекта позволит увеличить маточное поголовье до 1000 голов, а общее — до 2600 голов.

Проект «Мраморная ферма» реализован в рамках российско-китайского партнерства, подписанного в октябре 2015 года между Томской областью и провинцией Шаньдунь меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

Инвестпроект стартовал в 2016 году. Осенью прошлого года агрохолдинг «Томский» в лице оператора проекта ООО «Березовская ферма» принял скот породы герефорд под свое управление у банкротившегося в тот момент хозяйства. За год была проведена большая работа по проектированию и строительству инфраструктуры фермы, внедрению прогрессивных технологий содержания крупного рогатого скота, проработке кормовых рационов.

Были приобретены еще 942 головы племенного скота герефордской породы на общую сумму 53,9 млн рублей. Все животные имеют свидетельства, выданные племенной службой. Месяц назад ООО «Березовская ферма» получила статус племенного хозяйства и включило организацию в федеральный реестр племенных хозяйств России.