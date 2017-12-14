Новый экскаватор ЭКГ-18 приступил к работе на угольном разрезе в Кемеровской области

Новый карьерный экскаватор с заводским номером 14 стал уже пятым по счету представителем модели ЭКГ-18(20), который приступил к выполнению задач на Талдинском угольном разрезе (принадлежит ОАО УК Кузбассразрезуголь).

Первый такой экскаватор с объемом ковша 18 м³ - ЭКГ — 1500Р (прототип ЭКГ-18) изготовленный ИЗ «КАРТЭКС» по инжинирингу Уралмашзавода вступил в опытно-промышленную эксплуатацию с 17 января 2009 года. Работает на погрузке 220 тонных самосвалов, цикл загрузки — 5…6 ковшей за 3,5 мин, хорошо проявив себя в режиме низких температур (- 35°С).

Экскаватор ЭКГ-18 — базовая модель — отличается высокими техническими характеристиками, широкими технологическими возможностями, эксплуатационной надежностью (надежность — это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров) и отвечает самым высоким требованиям заказчиков.

«В этой машине мы воплотили лучшие свои разработки последних лет. Экскаватор рассчитан на высокопроизводительную работу в самых тяжелых горно-геологических и климатических условиях. Машина отличается высокой интеллектуальностью и, что немаловажно, на ней созданы комфортные условия для работы экипажа», — сказал директор по продажам ПАО «Уралмашзавод» Константин Смирных.

На сегодняшний день подписаны контракты на поставку экскаваторов данного типа для ЗАО «Стройсервис», АО «Металлинвестлизинг», ООО «КУЗБАССЛИЗИНГ», АО «Ковдорский ГОК». Шесть машин были выпущены в 2017-м году, до конца года планируется отгрузка еще трех машин. В 2018-м году планируется выпуск двенадцати экскаваторов. В целом по экскаваторам завод законтрактован вплоть до 2019 года.

В соответствии с контрактом, в 2018 г. УК «Кузбассразрезуголь» будут также переданы экскаваторы с заводскими номерами № 20, № 21, № 27.

УК «Кузбассразрезуголь» имеет большой опыт эксплуатации уралмашевской горной техники: на разрезах успешно работают ЭКГ-5А, ЭКГ-12, ЭКГ-18, ЭШ 20.90, ЭШ 40.85.

Именно УК «Кузбассразрезуголь» был первым заказчиком ЭКГ-18 зав. № 1, который работает на Краснобродском угольном разрезе, там же в ближайшие дни готовится приступить к производственным испытаниям флагман уралмашевских карьерных экскаваторов ЭКГ-35 зав. № 1.