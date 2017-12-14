В Московской области открыто движение на Западном объезде Сергиева Посада

14 декабря в Московской области состоялось открытие рабочего движения по второму этапу Западного объезда в Сергиевом Посаде.

Автодорога обеспечит дополнительный въезд в западную часть города через улицу Хотьковскую и свяжет Московское шоссе с юго-западной частью города. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге (по две полосы в каждом направлении) составляет 80 км/ч. Здесь возведен путепровод протяженностью 38 м, обустроены локально-очистные сооружения, освещение, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, остановочный павильон, тротуары и пешеходные дорожки.

Завершение проекта стоимостью порядка 7 млрд рублей запланировано на 2019 год. Общая протяженность автодороги составит более 11 км. Магистраль пройдет от трассы «М-8 „Холмогоры“ — Сергиев Посад» (Московское шоссе) по направлению к селу Благовещенье, затем вдоль границы города Сергиев Посад, образуя «Большое кольцо». Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда. После завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию предполагается значительно снизить транспортную нагрузку на основные дороги города — Московское шоссе, Новоугличское шоссе и проспект Красной армии.

Улучшение транспортной доступности города позволит привлечь большее число туристов в один из основных центров православия России — Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.